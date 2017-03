L’IRPF reporta a les arques del Govern gairebé vint milions d’euros

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el famós IRPF, va reportar a les arques del Govern 19,9 milions d’euros en el primer exercici d’aquest nou tribut, el corresponent al 2015. Es tracta d’una xifra que el Govern, en boca del seu ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, valora «positivament» i que fins i tot supera les previsions, d’entre 18 i 19 milions.



La recaptació que es deriva de l’IRPF prové de gairebé 11 milions en retencions sobre les rendes del treball i 4,6 més del capital mobiliari, 2,4 milions corresponen al pagament fraccionat de les activitats econòmiques, 5,3 de les quotes diferencials de la declaració i 720.000 euros del gravamen dels residents sense activitat lucrativa. Aquesta xifra ascendeix a gairebé 24 milions d’euros, dels quals s’hi ha de restar la recaptació per l’impost dels rendiments de les activitats econòmiques a través de l’Impost sobre les Activitates Econòmiques que es ve aplicant dels del 2012 i que donen com a resultat net d’aquest nou tribut els 19,9 milions comentats.



A dia d’ahir, el Govern havia comptabilitzat 13.489 declaracions de la renda presentades de les quals unes 12.500 es van fer al llarg dels terminis compresos –de l’1 d’abril al 31 de setembre–, dels quals 7.908 es van fer al llarg de l’últim mes i unes 800 van entrar fora de termini –entre octubre i desembre–, aquestes últimes amb un recàrrec d’entre un 2% i un 10% en funció del retard. Segons va assegurar el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, «molt pocs» dels que tenen l’obligació de fer la declaració no l’han feta. Aquest segment de la població, si s’anima a complir amb els seus deures, hauran de pagar un 15% extra del total «si no ho fan per voluntat pròpia i l’Administració els adverteix», unes paraules que va acompanyar Cinca recordant: «Hem muntat un IRPF que donen poca opció a eludir la responsabilitat». Aquí queda dit. Qui vulgui passar de puntetes, serà enxampat i serà pitjor per a la seva butxaca.



Cert és també que la majoria de la gent que cotitza a la CASS no arriba als 24.000 euros de salari anual, per la qual cosa no han de fer la declaració. L’Agència Tributària comptabilitza les 13.489 declaracions de la renda registrades per al primer exercici fiscal dins de les 41.579 propostes de liquidació emeses, de les quals 31.427 estan en una quota zero, 4.976 en una quota de pagament per la liquidació de l’exercici i 5.176 de retorn de diners.

Millores pendents per al futur / «Que tot hagi anat amb normalitat és una gran notícia per tractar-se del primer exercici fiscal de l’IRPF», va enorgullir-se Cinca. Però hi ha coses en el procés per fer les declaracions de la renda que o han fallat o són susceptibles d’un millor funcionament. És el cas de la tramitació a través del web. El Govern ha invertit 700.000 euros perquè es pogués fer online, estimant que un 40% dels usuaris ho farien. El cert és que la xifra ha estat molt més baixa. 10.002 persones es van adreçar a l’espai físic i només 3.487, o el que és el mateix, un 26%, ho van fer per internet.