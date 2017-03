Notícia El Raonador del Ciutadà dona 15 dies al Col·legi d’Advocats per respondre Rodríguez recorda que l’ens no pot contestar amb silenci administratiu El Raonador del CIutadà, Josep Rodríguez, al Consell General. Autor/a: EMILIO PRENAS

El Raonador del Ciutadà, Josep Rodríguez, ha tramitat la queixa interposada pel grup d’exempleats de Banca Privada d’Andorra (BPA) al Col·legi d’Advocats davant de la seva manca de resposta sobre la denúncia del col·lectiu a l’advocat Manuel Pujadas. Els denunciants consideren que hi ha un «conflicte d’interessos» entre el fet que el lletrat els defensés primer a ells i després al Govern en el cas BPA, per la qual cosa van demanar al Col·legi la inhabilitació del lletrat el passat mes de juliol. La petició no ha rebut encara resposta.



Segons va informar ahir el Raonador, un cop tramitada la queixa a l’organisme corresponent, aquest disposa de 15 dies per donar una resposta. En aquest cas, doncs, el Col·legi d’Advocats «no pot respondre amb el silenci administratiu», va deixar clar Rodríguez.



En cas que passat el termini de 15 dies el Col·legi no hagi contestat, el Raonador envia un recordatori indicant que ha finalitzat el termini i que no poden respondre amb silenci administratiu. En cas que la resposta no satisfaci als demandants, aquests poden tornar a incidir a través d’una altra queixa o bé «en un altre nivell administratiu, és a dir, amb una denúncia formal».



Sense entrar en valoracions més concretes sobre el conflicte amb el lletrat Pujadas, Josep Rodríguez va recordar que «tothom té dret a defensar els seus interessos».

Per altra banda, fonts properes al grup d’ex-treballadors es van mostrar pessimistes en el sistema. Vist el «silenci» rebut fins el moment, el col·lectiu creu que «de poc servirà aquesta nova queixa». I insisteixen en què «la nostra queixa és el que menys els importa, ja que tant si contesten a favor dels empleats com de Pujadas tindran un problema».