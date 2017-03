Notícia La procuradora de Panamà es reunirà amb el Fiscal General Porcell i Alberca parlaran del cas de la constructora brasilenya Odebrecht El Fiscal General, Alfons Alberca. Autor/a: ALEX LARA

La Procuradora General de la Nació de Panamà, Kenia Porcell, juntament amb una comitiva d’alt nivell integrada per fiscals superiors, liderarà un conjunt de reunions bilaterals a Andorra i Suïssa amb l’objectiu de tractar temes relacionats amb els casos investigats pels Papers de Panamà.



Porcell visitarà diversos països per reunir-se amb els seus homòlegs com ara Itàlia, França, Espanya, el Regne Unit, Portugal, Bèlgica, Polònia, la República Txeca, Gràcia, Bulgària i Alemanya. El recorregut finalitzarà amb la trobada de feina al Principat on la procuradora té prevista una reunió amb el Fiscal General, Alfons Alberca, per tractar sobre el cas Odebrecht, una investigació del Departament de Justícia dels Estats Units sobre la constructora brasilenya Odebrecht per presumptes suborns a funcionaris públics de diversos països per obtenir beneficis en contractacions públiques.



També diversos estats membres de la Unió Europea celebraran una reunió de coordinació amb les autoritats competents de 19 països europeus que van expressar el desig de cooperar amb les autoritats panamenyes en les investigacions de casos oberts en les seves respectives nacions.