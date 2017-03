Notícia Coll de Nargó retornarà 250.000 euros del fons Feder Una auditoria va trobar errors administratius en la certificació de la construcció del museu Dinosfera El museu Dinosfera.

Un error administratiu en la certificació de la construcció del museu Dinosfera de Coll de Nargó ha obligat l’Ajuntament nargoní a retornar una subvenció de prop de 250.000 euros, inclosa en els Fons Europeus pel Desenvolupament Rural (Feder). L’alcalde del municipi, Martí Riera, ha explicat que durant l’auditoria es va trobar defectes administratius, «alguns dels quals es van poder arranjar, però d’altres no, fet que ens ha sortit molt car». La construcció del museu es va fer mitjançant un consorci, «una fórmula que ja no s’utilitza perquè porta molts problemes», explica Riera. Segons l’alcalde de Coll de Nargó, «la deixadesa» va portar a cometre els errors que han derivat en la pèrdua de l’ajut europeu. Tanmateix, Riera puntualitza que hi ha molts ajuntaments en la mateixa situació. «La diferència és que el nostre objecte de subvenció existeix i està en ple funcionament», declara. Riera especifica que el pagament del centre Dinosfera «ja està fet», ja que en ser fons europeus no hi ha ni ajornaments ni fraccionament, i s’ha de pagar tot d’una vegada».