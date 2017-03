Notícia ERC exigeix inversions per evitar nous talls Una cinquantena d’alcaldes signen el Manifest de Montoliu La reunió d’alcaldes d’ERC afectats per talls de llum i telefonia. Autor/a: El Periòdic

Prop d’una cinquantena d’alcaldes i regidors d’ERC a Lleida i a l’Alt Pirineu, entre els quals el batlle de Coll de Nargó, Martí Riera, han signat aquest el Manifest de Montoliu de Segarra, que reclama «unitat territorial i institucional per fer front a les deficiències recurrents del subministrament elèctric» derivades, segons han denunciat, «de la precarietat de la xarxa». A la trobada també hi va ser Xavi Munt, regidor de la formació independentista a l’Ajuntament de la Seu.

Els republicans reclamen a les companyies subministradores, i especialment a Endesa i Telefónica, que duguin a terme les inversions necessàries perquè els veïns, sobretot de zones rurals, puguin disposar d’un subministrament elèctric i de telefonia «de qualitat» i no hagin de viure situacions com les del darrer cap de setmana. A conseqüència de la lleu nevada de la matinada de divendres a dissabte, uns 9.000 abonats de 22 municipis van patir talls del servei, en alguns casos fins diumenge a la tarda. Paral·lelament, a Coll de Nargó es van quedar sense telefonia fixa i internet. En aquest cas la incidència es deu al robatori, divendres passat a la tarda, de 600 metres de cable de coure, però aquest dilluns Telefónica encara no havia portat el cable de recanvi imprescindible per poder restablir la connexió i, quatre dies després, els problemes continuen, segons ha explicat a RàdioSeu l’alcalde nargoní, Martí Riera.



Els electes d’ERC s’han unit per dir «prou» i exigeixen solucions, a més a més d’assenyalar directament les grans companyies subministradores com a culpables de la situació. El manifest posa de relleu la «manca d’inversió» i de manteniment a la xarxa elèctrica, i han advertit que, si no s’actua de forma «urgent», «tornarà a passar el mateix», segons ha dit Xavier Casoliva, president del Consell Comarcal de la Segarra i alcalde de Gussiona.

L’alcalde de Montgai i expresident de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, ha denunciat la situació «d’impotència absoluta» dels representants locals davant la situació per la «poca informació rebuda» per part de les companyies elèctriques. En aquest sentit, amb el manifest ERC insta els municipis i institucions de la demarcació a cercar «la unitat política, institucional, social i territorial» per exigir «un subministrament elèctric de qualitat» i per resoldre «els problemes derivats de la precarietat de la xarxa elèctrica».



El manifest també reclama a la direcció general d’Energia de la Generalitat un informe «detallat» dels incidents ocorreguts durant el cap de setmana passat i insta a les administracions a intercedir «amb caràcter d’urgència per tal de trobar una solució definitiva». En aquest sentit, els electes republicans exigeixen l’obertura d’un expedient informatiu als operadors per la gestió duta a terme de les nombroses incidències registrades arreu del territori lleidatà. Finalment, es demana una auditoria del sistema elèctric que avaluï i diagnostiqui l’estat actual de la xarxa, així com el compliment de les normatives pertinents i les inversions necessàries per tal d’evitar que es pugui repetir una situació com la del darrer cap de setmana.



De moment, els alcaldes i regidors d’ERC no es plantegen denunciar les companyies elèctriques, però tampoc no descarten fer-ho de forma conjunta, un cop puguin quantificar les pèrdues ocasionades pels talls de llum als municipis. Estudien fer-ho a través de la Diputació de Lleida o dels consells comarcals afectats, que ja han començat a canalitzar els danys i afectacions patides pels veïns.



En aquest sentit, la Diputació ha convocat per aquest dimecres una reunió per l’apagada del cap de setmana, amb totes les formacions polítiques representades a la institució i després de recollir les queixes dels ajuntaments i consells comarcals.



Endesa creu que la nevada va ser «excepcional»



Pel que fa a la indignació dels municipis afectats, des d’Endesa han respost tot assegurant que la companyia inverteix a la demarcació de Lleida de la mateixa manera que a la resta de Catalunya, «en funció de la tipologia d’infraestructures que hi ha al territori». La companyia ha dit que va destinar a l’avaria 32 grups electrògens i més de 240 operaris, cosa que no va impedir que més de 9.000 abonats estiguessin sense llum tot el cap de setmana.



D’altra banda, malgrat que la nevada va deixar uns gruixos minsos a la zona afectada -de com a màxim 20 centímetres a Rocallaura i de 12 centímetres en poblacions com Tremp i Solsona-, Endesa la qualifica com «un fenomen meteorològic excepcional», tot adduint va ser una «nevada humida», amb una neu «molt adherent i que s’enganxa al cablejat elèctric». Unes explicacions que no convencen els alcaldes, que apunten al mal estat de les línies com la causa principal de les avaries.