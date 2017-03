El reciclatge està de moda, però hi manca pràctica

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha decidit intensificar els estudis per a la caracterització de residus. És a dir, els mostrejos que serveixen per determinar quins productes contenen les deixalles que arriben en una bossa de brossa domèstica al Centre de Tractament de Residus (CTR). Segons informa l’ANA, dits estudis es faran un cop al mes, mentre que fins ara es feien de manera més puntual.



La cap d’Àrea de Gestió i Control Ambiental i Seguretat Industrial, Sílvia Ferrer, va destacar ahir la «importància» d’aquests mostrejos «per conèixer la composició dels residus que es generen i per establir i planificar polítiques de gestió de residus». A més, va recordar que se’n fan des de l’any 2000. El darrer del qual es tenen dades validades és de l’any 2015, i aquets mostra que encara hi ha un 53% de productes que acaben a la brossa quan podrien ser recuperats per al reciclatge. En concret, Ferrer va matisar que en els darrers anàlisis es veu que encara hi ha en una bossa de la brossa normal un 25% de paper i/o cartró, un 12% d’envasos, un 5% vidre i un 11% de tèxtil, és a dir, materials dels quals existeix una recollida selectiva a través de contenidors a la via pública. Un altre 34% és matèria orgànica.



Tot i això, Ferrer va remarcar que els volums de reciclatge al país són «força bons», del 42%, i que l’objectiu és arribar al 50% que marquen les directives europees. A més, va recordar que algunes directives fa molts anys que estan implantades i, en aquest sentit, l’any que ve se celebraran 20 anys de la recollida del vidre.



La que s’està duent a terme aquests dies és la tercera caracterització de l’any. Per fer el mostreig, segons va explicar Ferrer, es pren una mostra de 200 quilograms dels residus que arriben al CTR i es fa la classificació de diferents fraccions, fins a 13 categories. Un cop separades es pesen i s’obté el percentatge del que hi ha en aquesta bossa tipus. Ferrer també va puntualitzar que aquest any hi ha prevista una campanya per conscienciar i informar, especialment els productors singulars, sobre la recollida selectiva, per «incentivar-la». Així com que està previst que es dugui a terme una prova pilot per a la recollida de matèria orgànica, d’un 10% aproximadament, del que es genera al país i en la qual hi prendran part els grans productors.