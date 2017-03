Notícia SDP creu que els canvis penals atempten la llibertat de l’individu La formació afirma que els canvis augmenten el control dels drets com en «un règim totalitari»

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que la modificació del Codi de procediment Penal aprovada pel Govern i que preveu que es puguin intervenir les converses telefòniques en tot tipus de delictes i no només en els delictes majors i els menors de corrupció i tràfic d’influències com fins ara atempta les llibertats i els drets de les persones. Així ho va posar de manifest ahir el conseller general progressista, Víctor Naudi, que entén que amb els canvis «s’estaria donant carta blanca sense seguretat jurídica». I va afirmar que «cada dia ens assemblem més a un règim totalitari».



A més, la formació va indicar que la modificació de l’article 87 del Codi de procediment penal també permetrà que un batlle pugui dur a terme un requeriment sense justificació per aixecar el secret professional. Un fet, van manifestar, que en cas de demanar-se «cal que estigui ben documentat i que segueixi un protocol molt acotat». Per tot plegat, els progressistes estan preparant diverses esmenes al text legislatiu amb l’objectiu que sigui «més rigorós constitucionalment i que respecti els drets i les llibertats de les persones».



A l’entendre de Naudi, «el Govern demòcrata sempre aprofita les demandes internacionals per fer una reforma que va massa enllà». «Una cosa és donar eines per investigar i l’altra és sobrepassar certes barreres», va sentenciar. En el mateix sentit, el secretari d’organtizació de la formació, Joan-Marc Miralles, va deixar clar que «el que no ens agrada és que DA està fent contraban legislatiu per augmentar el control dels drets i les llibertats dels ciutadans».

La modificació del Codi Penal, en tot cas, «requereix d’una refelxió més profunda», va exposar el conseller d’SDP i deixar clar «en quins tipus de delicte es podria actuar i en quins no».



La compareixença de Fiñana / Sobre la compareixença del cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, que té lloc aquest matí davant de la comissió BPA, Víctor Naudi va dir que «tenitn en compte els precedents tant de les altres declaracions de Fiñana com dels responsables de l’INAF no n’esperem gran cosa». El conseller progressista va indicar que «molt em temo que el que ens dirà també ens aportarà gran cosa».