Notícia L'aeroport de la Seu fa proves de vols instrumentals Aquesta nova autorització permetria que més companyies aèries puguin operar Autor/a: MARICEL BLANCH

L’aeroport d’Andorra-la Seu fa avui les proves sobre el terreny amb la finalitat d’obtenir l’autorització per realitzar operacions amb aproximacions instrumentals (operacions de vols guiats instrumentalment), i poder operar quan hi hagi mala visibilitat. Aquesta nova autorització permetria que més companyies aèries puguin operar en aquesta instal·lació, un pas «fonamental per millorar el producte aeroportuari», segons va informar ahir Aeroports de Catalunya.

Per canviar de les aproximacions visuals que hi ha actualment a aproximacions instrumentals és necessària l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, (AESA), que depèn de l’Estat. En aquest sentit, ja es va fer una demanda d’autorització a AESA i aquesta va sol·licitar a Aeroports de Catalunya que, per implementar aquest sistema, es facin informes tècnics de viabilitat. Aeroports de Catalunya va encarregar a Luís Pérez, de la Universitat Politècnica de Madrid, els estudis requerits i, segons la institució, «a data d’avui els informes teòrics demostren la viabilitat dels vols instrumentals.