Shermadini torna a obtenir el guardó d’MVP del mes

A ningú se li escapa el rendiment que està tenint Giorgi Shermadini aquesta temporada. No només a nivell de números, sinó de joc i l’aportació que suposa al BC MoraBanc Andorra. Al mes de gener va ser MVP Movistar i en aquest mes de març repeteix guardó després de ser qui millor mitjana va sumar.



Va acumular en quatre partits 25,75 punts, deixant molt per darrera qualsevol altre jugador de la Lliga Endesa en aquest període. La millor actuació la va realitzar a la 25a jornada, en la victòria sobre el Tecnyconta Saragossa. Va aconseguir el seu màxim, amb 41 de valoració, que el va portar a ser per tercera vegada MVP de la jornada. En aquella ocasió va signar 27 punts, amb un nou de nou en tirs de camp. A més va atrapar nou rebots i va rebre 10 faltes personals. Al primer matx de març, contra l’ICL Manresa, va signar una valoració de 29. Aquests eren partits al Poliesportiu d’Andorra i a domicili les coses no li van anar tant bé, com a la resta de l’equip. Davant l’UCAM Múrcia va fer-ne 12 i diumenge passat, en la dura derrota amb l’FC Barcelona Lassa, 21. En aquests quatre enfrontaments les mitjanes del georgià han estat de 19,25 punts per partit, 6,5 rebots, 0,5 assistències, 1,25 pilotes recuperades, 0,5 taps i 7 faltes rebudes.



«M’ha sorprès saber que sóc l’MVP de març», admetia Shermadini en conèixer la notícia. Els números mostren que es troba «en un bon moment, però tots aquestes reconeixements individuals també són pels meus companys», ja que aquests «sempre m’ajuden i si no fos per ells i per Joan Peñarroyacon no aconseguiria aquests guardons». La derrota a Barcelona cou, però ha de quedar enrere. «Hem d’oblidar aquella actuació el més aviat possible i centrar-nos en el futur, en aprofitar les oportunitats pels nostres objectius», perquè veu a l’equip unit i amb opcions de seguir creixent, ja que «estem fent una gran feina, una bona temporada, i esperem poder acabar bé el curs». Diumenge arriba el Movistar Estudiantes, un matx on «els dos necessitem la victòria, així que vindran a totes. Ens hem de preparar, esperem poder parar a Edwin Jackson i a la resta de jugadors».



D’altra banda, David Navarro , indica després de la derrota a Barcelona que «cada partit té la seva lectura però és veritat que a fora estem jugant molt diferent a casa». Va ser «una derrota dura però només compta com una. Seguim a la vuitena posició, estem bé i ara toca un partit a casa on podem reaccionar, tornar a fer bé les coses i endur-nos una victòria, que és l’objectiu».