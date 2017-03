Notícia Jugadors apartats de l’equip a l’espera de rebre sanció L'AE Prat esperarà a fer efectives les sancions al que decideixi la Federació Catalana de Futbol El president de l’AE Prat ofereix una roda de premsa, ahir. Autor/a: AE PRAT

L’AE Prat va oferir ahir una roda de premsa per exposar els fets i les conseqüències del partit de juvenils entre l’FC Andorra i l’entitat del Baix Llobregat. Esperaran a fer efectives les sancions al que decideixi la Federació Catalana de Futbol (FCF) avui.



El club potablava condemna enèrgicament els actes violents que es van produir i va obrir expedient disciplinari als implicats. «No aprovem el que va passar i prendrem les mesures pertinents», afirma Luís Quiñonero, president del Prat, remarcant que «els jugadors estan molt penedits. Són actes en calent que recordaran tota la vida i segur que els servirà d’experiència per a que no els torni a passar. Si es troben una situació similar comptaran abans fins a 10». De moment estan apartats de l’equip. En els pròxims dies i un cop sàpiguen quina és la sanció de la FCF prendran la decisió sobre el càstig que rebran els seus jugadors. «Quan signen el contracte afirmen que estan d’acord amb el codi intern existent davant qualsevol incident d’aquests tipus si s’hi veuen involucrats. Són coneixedors que poden ser sancionats amb partits o ser expulsats del club», indica. L’altra part, l’FC Andorra, també prendrà la decisió de la sanció sobre Èric de Pablos els propers dies, que també es troba apartat de l’equip.