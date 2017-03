Notícia Arranz-Bravo trasllada la seva passió per la pintura «honesta» L’artista inaugura l’exposició ‘New Man’, formada per obra inèdita creada expressament per a Andorra Eduard Arranz-Bravo ofereix una performance abans de la inauguració oficial de la seva exposició a Artalroc. Autor/a: MARICEL BLANCH

Una tela blanca. Dos pots de pintura: un negre i un vermell. I un artista: Eduard Arranz-Bravo. El creador barceloní (1941) va regalar ahir una performance al públic assistent a la inauguració de l’exposició New Man, a la Sala d’exposicions del Govern Artalroc. Davant de l’expectació dels assistents, Arranz-Bravo es va deixar portar fins escriure, amb grans lletres negres, la paraula ‘Andorra’, i completar el senzill dibuix amb les seves sigles, ‘A B’, i una taca vermella.



La mostra de l’artista ocuparà durant les pròximes setmanes l’antic CIAM, on es podran apreciar 16 olis sobre tela de gran format, molt coloristes, amb formes geomètriques i amb la corba molt present, entre les quals New Man (2016), que dona el títol a la mostra, i sis escultures de bronze. Segons el crític d’art Ricard Planas, les pintures d’Arranz-Bravo «es transformen en escultures».



Tots els olis han estat pintats entre el 2014 i el 2016, mentre que les escultures comprenen una dècada (2006-2016). Segons Planas, present en la inauguració, Arranz-Bravo és un artista de «valors ultralocals», és a dir, que presenta una «bicefàlia» perquè combina localisme i aires més llunyans i exòtics. Del seu treball en va dir que era «discret però ferm» i va revelar que el pintor «diu el que pensa, i amb la pintura també, es despulla, ens mostra l’ànima».



La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va destacar de la mostra «l’esclat d’energia i color» i va assegurar que Arranz-Bravo continua «en plena efervescència». La presència de l’artista contribueix a consolidar la nova Sala d’exposicions del Govern, que amb el Museu Carmen Thyssen i el CAEE conforma el triangle cultural de la part alta d’Escaldes-Engordany. «Intentarem que hi hagi més sinergia entre les tres sales», va afegir.



A més, la presència del creador coincideix amb un moment d’esplendor de les novetats culturals al país. «No sé si estem de moda!», va bromejar la ministra. Gelabert també va destacar que l’exposició New Man, després d’Andorra viatjarà als Estats Units i a Xangai. «Potser no ens n’acabem d’adonar de la importància que es mereixen les coses que fem aquí al país».



Un tàndem de pes / Arranz-Bravo és un creador amb una llarga i reconeguda trajectòria. L’any 2009 es va inaugurar la Fundació Arranz-Bravo, un espai d’art contemporani a l’Hospitalet del Llobregat, que té el doble objectiu de difondre l’art del pintor i explicar els seus diferents períodes creatius, i promocionar la jove creació contemporània.



També és molt coneguda la fructífera relació artística que va mantenir amb Rafael Bartolozzi (1943-2009). Junts van fer moltes creacions i exposicions, i els seus dos cognoms van estar units entre 1965 i 1983.