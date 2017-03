Inici Actualitat

Notícia El Sax Fest es consolida com a un certamen cultural i pedagògic La cinquena edició estrena una competició per a joves intèrprets Una participant al concurs de la tercera edició del Sax Fest. Autor/a: TONY LARA

La cinquena edició del Festival Andorra Sax Fest se celebrarà a Andorra la Vella del 14 al 22 d’abril. El Concurs internacional de saxòfon estrena una categoria per a joves intèrprets, a més d’acollir el Baritone Institute, un congrés dedicat al saxo baríton. El certamen té una vocació cultural i pedagògica, però també de dinamització comercial, amb la celebració, per segon any consecutiu, del Walking Street Music per l’avinguda Meritxell. El director del festival, Efrem Roca, va explicar ahir que l’esdeveniment vol convertir-se en un referent internacional, ja que compta amb alguns dels «millors professors de saxo del món», i concursants de països d’arreu del planeta, sobretot europeus i asiàtics.



La 5a edició del Sax Fest comptarà amb uns 150 participants, entre professors, membres del jurat, assistents a les classes magistrals i alumnes del concurs. Roca va admetre que hi ha menys inscrits al Concurs internacional de saxo per l’elevada dificultat que presenta, però, per contra, s’han esgotat les places a les classes magistrals, informa l’ANA.



El concurs per a joves saxofonistes s’ha creat, principalment, perquè els alumnes de l’Institut de Música d’Andorra la Vella puguin conèixer el funcionament d’un concurs internacional. «Era una espina que tenia clavada», va dir Roca, ja que «era una mica frustrant que vinguessin professors de tot el món i que els meus alumnes no poguessin accedir a l’esglaó professional».



El concurs, que compta amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, del Govern i de Crèdit Andorrà, té un component cultural gràcies al programa de concerts que tindran lloc durant la setmana, i també un component pedagògic a través de les classes i els tallers que ofereixen alguns dels millors professors internacionals, com Vincent David o Arno Bornkamp.



La directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la Vella, Patty Bafino, va afegir que el festival també té un vessant «més festiu» que contribueix a la dinamització de l’eix comercial de la parròquia, amb la celebració de la segona edició del concurs de músics de carrer, el Walking Street Music. L’activitat tindrà lloc el 15 d’abril, i comptarà amb les bandes 101 Brass Band, Charanga Los Mataos i Xalecos Street Band.



D’altres plats forts del festival seran les actuacions dels professors del Bariton Institute Niells Bijl i Jan Menu, el concert de Vincent David, Anima Duo i Jan Menu Quartet, o Juan Pedro Luna, el guanyador del concurs de l’any passat. El 22 d’abril se celebrarà el concurs de joves solistes, la final del concurs de solistes i el concert de cloenda a càrrec de Quatuor Yendo & Baptiste Herbin.



El certamen ja és un referent internacional: de la setantena de concursants, la majoria provenen d’Espanya i del Japó, i també n’hi ha de França, Corea, Austràlia, Brasil, Itàlia, Armènia o Alemanya.