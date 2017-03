Notícia El Pirineu té la major quantitat de neu dels últims cinc anys Equival a unes reserves d’aigua com per omplir 8 vegades el pantà d’Oliana El pantà d'Oliana. Autor/a: El Periòdic

Les muntanyes del Pirineu acumulen neu per sobre de la mitjana dels últims cinc anys, el que equival a unes reserves d’aigua com per omplir més de vuit vegades el pantà d’Oliana.

Segons ha informat el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri, l’última nevada al Pirineu ha tornat a disparar les reserves de neu a l’alta muntanya de la serralada.

Les mesures setmanals de reserva de neu fetes per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb algunes mesures reals i altres estimades són bolcades a un model anomenat Aster, que calcula la reserva de neu i el seu equivalent en aigua quan es desfaci.

Segons aquestes previsions, el riu Valira fins a la Seu d’Urgell té unes reserves de neu a hm³ (hectòmetres cúbics) d’aigua equivalents que arriba als 110 hm³, quan fa un any estava a 80 i la mitjana en cinc anys és de 79.

El Segre està en 88 hm³ quan fa un any se situava en els 61 i la mitjana en cinc anys és de 89, mentre que el riu Garona compleix fil per randa la mitjana: 228 hm³ aquest dilluns, 221 fa un any i 228 de mitjana quinquennal.

El riu Noguera Ribagorçana està amb unes reserves de neu de 161 hm³, quan fa un any fregava els 104 i la mitjana en cinc anys és de 101, mentre que la Noguera Pallaresa supera els registres anteriors ja que, amb una mitjana quinquennal de 229 hm³, fa un any estava a 235 i dimarts era a 337 hm³.

Segons el meteoròleg català, només amb la diferència de neu que hi ha a les conques del Segre, la Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana entre ara i fa un any o respecte a la mitjana dels últims cinc anys permetria omplir dues vegades i mitja l’embassament d’Oliana.

Les dades dels últims anys revelen que aquesta és la setmana de l’any amb més gruix de neu a l’alta muntanya.