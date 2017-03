L’Avet tindrà una nova plataforma esquiable

En les diferents ocasions que la Copa del Món ha arribat a Grandvalira s’han realitzat obres per adequar les instal·lacions, tant en el referent als traçats com al que l’envolta. Les finals del 2019 no seran cap excepció i a la zona d’arribada de la pista Avet s’ampliara amb una plataforma esquiable i un aparcament a sota.



A sol·licitud del Comú de Canillo, el Govern va declarar el projecte d’Interès Nacional, com succeeix davant qualsevol iniciativa que incumbeix competicions de primer nivell internacional. La construcció de la zona esquiable es realitza per tal de complir amb les exigències de la FIS, que permet ampliar la zona d’arribada, on s’ubicarà un espai d’aturada pels corredors i on es col·locaran les graderies per al públic assistent, a més dels espais per als mitjans de comunicació i la infraestructura per a la producció televisiva. La plataforma substitueix el pont que hi ha actualment que serveix per unir la pista amb l’edifici del telecabina.

Sota la zona esquiable es construirà un aparcament que prestarà funcions logístiques, que comptarà amb 468 places. La plataforma tindrà 11.350 m2, l’aparacament 6.200 m2 i hi haurà una rampa d’accés de 850 m2. Les obres s’iniciaran entre els mesos de juny i juliol. El cost de la construcció l’assumeix Ensisa. El projecte el va presentar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres.



Les finals de la Copa del Món es disputaran a Grandvalira de l’11 al 17 de març del 2019. Els sectors del Tarter i Soldeu seran els protagonistes durant una setmana. La pista Àliga acollirà les primeres curses, que seran les de velocitat. La competició arrencarà amb el descens i seguirà l’endemà amb el supergegant. El 15 serà el torn de la prova per equips. El cap de setmana es traslladarà l’acció a l’Avet amb les curses tècniques. Dissabte es realitzarà l’eslàlom femení i el gegant masculí i diumenge el programa es repetirà a la inversa.