El Govern atorga 150.000 euros de subvenció cultural a 40 projectes

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’adjudicació de les subvencions culturals per aquest any. En total, s’han presentat 55 sol·licituds, però després d’un procés de selecció, el Govern ha decidit distribuir 150.000 euros (un pressupost que supera en un 43% la partida de l’any passat) a 40 projectes culturals del país.



Segons va detallar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, les 15 desestimacions han sigut per diversos motius: rebre altres subvencions o ajuts del Govern per a la mateixa activitat; no haver demostrat la viabilitat econòmica o la finalitat del projecte; no pertànyer a l’àmbit cultural ni sociocultural, o no haver superat els set punts de puntuació.

Temàtiques dels projectes / De les 55 sol·licituds presentades per optar a les ajudes culturals d’aquest any, 11 són per a la concessió de subvencions per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música. Altres 12 per a la concessió de subvencions per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.



Tanmateix, 12 de les sol·licituds són per a la concessió de subvencions per a activitats literàries i projectes editorials. I altres 12 per a la concessió de subvencions per a projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional.

Les vuit restants són per a la concessió d’ajudes a la promoció exterior dels artistes andorrans

Projectes subvencionats / Els projectes que rebran una major dotació de diners són Le blizzard, d’Àlvaro Rodríguez Areny, amb 10.605,41 euros; una Gira Europea, de Persefone, amb 10.369,73 euros, i Horitzons, de Raül Vinyes, amb 9.226,73 euros. Mentre que els que en rebran una menor quantitat són: Passaport i Ulls d’aigua, d’Anem Editors, amb 193,02 i 332,30 euros respectivament, i els Butlletins digitals EL SAC, de Societat Andorrana de Ciències, amb 353,51 euros.



A banda d’aquests projectes, el Govern també ha acceptat la sol·licitud de la iniciativa la 9a setmana de la diversitat, d’Africand, amb una dotació de 2.639,57 euros; el primer festival de recreació històrica d’Andorra, de Gestió del Jaciment, amb 2.121,08 euros i Ginnungagap, de Daniel Arellano Mesina, amb 1.028,71 euros.