Quilòmetres solidaris

Totes les iniciatives solidàries són benvingudes per tot el que aporten a la societat i especialment per a qui va dirigit. Trana Esclerosi Múltiple i el Marlins Triatlón Madrid inicien el projecte Un quilòmetre no ens atura, on la distància que cobreixen els esportistes en cursa suposen uns diners que van adreçats a les activitats que realitza l’associació.



El projecte està apadrinat per Ramón Arroyo, esportista que pateix esclerosi múltiple i en el qual està basat el guió de la pel·lícula 100 metres, que explica la preparació que va realitzar per disputar l’Ironman de Calella el 2013. És integrant del Marlins, un dels clubs més importants d’Espanya. És soci fundador de l’entitat Nacho Ortiz, resident al Principat des de fa dos anys i que compta amb llicència de l’equip madrileny juntament amb vuit triatletes nacionals. «Un dia donant-li voltes se’m va ocórrer el projecte i vam fer aquí la presentació de la pel·lícula», indica Ortiz. En cada prova on aquests participen, els quilòmetres que realitzen es converteixen en una aportació econòmica dirigida a Trana. Només que un d’ells l’acabi es realitza la contribució.



La primera cita on van prendre part va ser el passat 5 de març al Campionat d’Espanya de duatló de mitja distància, a Orihuela, amb Josep Nieto finalitzant a la 22a plaça de la seva categoria. Diumenge passat Àlex Saura participava a la Tri-blanc, acabant onzè. La propera cita serà aquest cap de setmana al Campionat d’Espanya de duatló, a la Vall d’Uixó, amb Ortiz i Jan Missé competint-hi, que significarà que se segueixi augmentant la recaptació. El 25 maig és el dia internacional de l’esclerosi múltiple i el 27 se celebrarà una jornada festiva amb un aquatló als Serradells. Pel matí es farà una cursa a la piscina de 400 metres. Després d’un dinar popular serà el torn de la cursa a peu, de 3 km. Els participants aniran sortint tenint en compte del crono realitzat a l’aigua, pel que guanyarà qui arribi primer. Un concert tancarà la jornada.



Aquesta sèrie d’activitats es porten a terme per donar a conèixer l’esclerosi múltiple, que «avui en dia no té cura, és una malaltia que està latent i que en qualsevol moment el pot donar un brot». L’exemple d’Arroyo serveix per comprovar que «encara que pateixis una malaltia s’ha de tractar de seguir amb la teva vida quotidiana i seguir endavant», assenyala Ortiz.