La Batllia i la Fiscalia han impulsat l’autorització de les escoltes

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va confirmar ahir que la proposta de modificar el Codi Penal perquè es puguin autoritzar escoltes telefòniques per a tot tipus de delictes i no només en els majors va ser una demanda de la Batllia, perquè consideren que «els facilita la feina i els permet ser més eficients».



Segons Cinca, l’òrgan judicial va trametre la proposta a la comissió tècnica per a la prevenció de blanqueig i –a través d’aquesta– la Fiscalia va traslladar-la al Govern, i ara el Consell General és qui haurà de decidir si l’aprova o no. Per tot, el ministre va esclarir que els impulsors de dita modificació han estat la Batllia i la Fiscalia i que tot plegat s’ha dut a terme per una «raó purament tècnica i no política».

Requisits del Moneyval / D’altra banda, Cinca també va especificar que la modificació del codi obeeix «bàsicament a la voluntat de complementar les exigències del Moneyval per la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme. L’eix principal era la inclusió del delicte fiscal dins l’ordenament jurídic andorrà i un altre punt era l’ampliació dels delictes subjacents de blanqueig». En aquest sentit, el ministre va afegir que com s’ha fet «en altres ocasions, tot i haver-hi un objecte principal», s’ha aprofitat la modificació «per, si cal, fer-ne d’altres».



A més, la modificació «dona la possibilitat que s’introdueixin mecanismes d’investigació en delictes que no podien ser investigats amb escoltes perquè no eren majors».

Manteniment dels calendaris / A banda de mostrar les motivacions de la modificació del Codi Penal, Cinca va puntualitzar que ell mateix es va reunir amb els grups parlamentaris per demanar-los que no es retardés l’aprovació de la llei i perquè no s’alteressin els canvis encaminats a complir amb les recomanacions del Moneyval. A més, espera que «en cap cas la discrepància endarrereixi la tramitació del projecte de llei».