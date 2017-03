Els saigs del país podran realitzar la formació obligatòria a França

El Consell de Ministres va aprovar ahir un nou conveni amb la Cambra de Saig per «garantir una formació continuada» dels saigs del país. Segons va detallar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, l’actual llei del saig estableix que els nomenats com a tal realitzin una formació de 20 hores en un any o 40 en dos anys.



El nou conveni defineix quines seran les formacions que hauran de realitzar els saigs i es posarà a disposició de la Cambra «la possibilitat que els saigs d’Andorra s’adscrigui» a les formacions de França, que donen l’opció d’accedir a un ventall de formacions molt ampli.



Altres aprovacions / A banda d’aquest conveni, el Consell de Ministres va aprovar ahir la licitació de la segona fase de les obres d’actuacions de manteniment a la CS 131, la carretera de la Peguera, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. La licitació es farà mitjançant concurs nacional per procediment obert i modalitat ordinària. La data límit de presentació és el 8 de maig de 2017.



Tanmateix, el Consell va aprovar la licitació de diferents actuacions de manteniment a la CS 340 del Coll d’Ordino, en aquest cas, corresponents a la segona part de la fase 4. L’abast del projecte és la reparació de l’extrem de la calçada existent, tot refent els murs de maçoneria malmesos i millorant la seguretat, mitjançant elements de barrera mixta amb fusta i metall. S’han previst dos trams d’actuacions amb una llargada total de 244 ml.