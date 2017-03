Els ciutadans es queixen entorn a les pensions d’invalidesa i jubilació

El mediador de la CASS, Josep Maria Goicoechea, fa ja sis mesos que està atenent les queixes i sol·licutds dels ciutadans. Segons el primer informe semestral que va presentar Goicoechea, al llarg d’aquest temps, 66 persones han requerit la seva intervenció. Totes elles eren assegurats excepte un ciutadà no assegurat, un proveïdor de serveis i quatre treballadors de la CASS.



La majoria de les sol·licituds (37) s’han realitzat per demanar informació, orientació o consell sobre la decisió que ha pres la CASS en cada cas particular del sol·licitant.

Problemes concrets / Els problemes evocats amb més freqüència pels ciutadans que s’han desplaçat al mediador tenen a veure amb les pensions. D’aquestes queixes, les més nombroses (14) són les pensions d’invalidesa parcial permanent (IPP) derivades d’accident de treball o malaltia professional i, encara més, de malaltia comuna o accident no laboral. Dites queixes han estat relacionades amb la denegació de la pensió per valoració insuficient, reducció del grau d’IPP en les revisions, quantitat minsa de les pensions acordades o retirada de la pensió sense explicacions comprensibles. Així com desacords sobre la capacitat residual per treballar, a vegades en qualsevol feina i sovint en la feina habitualment executada fins abans de l’atur temporal.

Pensions de jubilació / Les pensions de jubilació també han sigut motiu de preocupació pel retard de sis mesos en gestionar entre administracions andorranes, canvis de règim o jubilacions anticipades. A més, segons l’informe, els ciutadans s’han queixat per la quantitat «minsa» d’algunes pensions.

Prestacions de reembossament / A banda, s’han presentat problemes en relació a les prestacions de reembossament, que tenen a veure amb la denegació de reembossament de serveis o productes sanitaris per no figurar en la nomenclatura, d’ulleres abans dels cinc anys, denegació del reembossament al 100% o dificultats amb la gestió un cop acordat, i una gran desproporció entre el preu de productes o serveis i la tarifa de responsabilitat de la CASS.



Així mateix, les prestacions econòmiques per atur temporal també han sigut matèria de queixa per falta de drets o retard en els abonaments.

Control sanitari / En un altre àmbit, el mediador ha rebut intervencions que tenen a veure amb l’Àrea de Control Sanitari, que es refereixen a les altes prescrites per aquesta, amb desacord sobre el moment de la «consolidació» de la lesió o malaltia i la capacitat real de reprendre el treball.

Aquesta situació s’aguditza quan existeix una invalidesa parcial permanent insuficient per donar dret a percebre una pensió. També han rebut reiteradament queixes pel tracte rebut de diferents metges del servei amb una actitud i manifestacions verbals que se’ns han referit com irrespectuoses, ofensives, o fins i tot humiliants.

Altres intervencions / En altres casos, Goicoechea ha tractat problemes de coordinació o funcionament, convocant assegurats a un control l’endemà d’una intervenció quirúrgica o donant una informació incompleta i/o inexacte que ha perjudicat l’assegurat.

Terminis de resolució / Del total de casos analitzats, 56 s’han tancat dins el termini establert de 30 dies i 10 altres han requerit més temps, amb un màxim de 71 dies.