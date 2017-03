Notícia Descompte a tots els aparcaments amb l’e-parq El Comú d’Encamp presenta la nova targeta que ofereix una rebaixa d’un 50% Un treballador del comú utilitza la targeta e-parq, ahir. Autor/a: ANA / C. G.

Els aparcaments comunals d’Encamp seran més econòmics per als usuaris de l’e-parq, una nova targeta que ha posat en funcionament el comú aquesta setmana, i que respon a un «compromís» que tenia el consistori amb la ciutadania, tal com va ressaltar ahir la consellera de Circulació, Aparcaments i Via Pública, Laura Mas. Els usuaris de la targeta gaudiran d’un 50% de descompte en les tarifes de pàrquing, així com d’una hora gratuïta d’aparcament (Encamp n’ofereix mitja).

L’e-parq funcionarà per a sis pàrquings d’Encamp: Encamp, Terres primeres de Valls, Sant Miquel, Complex, Arínsols i Prat Areny. Més endavant també es podrà utilitzar per al del Funicamp i els Espialassos, va afegir la consellera. Així mateix, durant aquest mandat s’adquiriran 45 nous parquímetres ja adaptats, de manera que l’e-parq proporcionarà descomptes també a les zones blava i verda. On no arribarà la targeta és al Pas de la Casa, ja que allà els pàrquings funcionen per sistema de concessió.

Més enllà de la parròquia, tenir la targeta també suposarà avantatges en el cas dels conductors que vulguin fer ús dels aparcaments d’Escaldes. Com que el software i maquinària són els mateixos, l’e-parq funcionarà a Escaldes, i l’AD+ (homòloga escaldenca), funcionarà a Encamp. Mas ha reconegut que també els agradaria oferir una opció similar amb Andorra la Vella (on hi ha la targeta PK), però «és més complicat» perquè la maquinària que utilitza la capital no és de la mateixa marca, informa l’ANA

Els interessats a obtenir la targeta poden anar als diferents edificis comunals o a les oficines d’Aparcament. Té un cost de 30 euros, dels quals 25 són ja de recàrrega inicial, i cinc de dipòsit. A partir d’aquí, la targeta es pot anar recarregant als caixers dels aparcaments. El projecte de l’e-parq té un cost de 20.000 euros per al comú.