Notícia Fiñana reitera que no sabia res del ‘Notice’ abans del març El cap de la Uifand desmenteix les insinuacions d’Higini Cierco El cap de la Uifand, Carles Fiñana, amb el liberal Josep Pintat, ahir. Autor/a: EL PERIÒDIC

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, va comparèixer de nou ahir davant la comissió BPA tal com ell mateix havia sol·licitat feia mesos. Segons fonts properes a la comissió, Fiñana va mostrar «més predisposició a col·laborar» amb un to «més educat» i «sincer». Durant la seva declaració, el cap de la Uifand va reiterar que no va tenir coneixement de la nota del FinCEN fins el març del 2015 i mai abans i no el 2014 com va insinuar l’accionista majoritari de BPA, Higini Cierco.



Per tal de donar credibilitat a l’afirmació, Fiñana va donar detalls del procés i va assegurar que l’únic contacte directe que hauria tingut amb el departament del Tresor nord-americà va tenir lloc el 2013 en el marc d’una petició d’informació feta per la fiscalia en referència a un dels casos ja judicialitzat.



Les fonts properes a la comissió van expressar que la compareixença «ha aclarit alguns dubtes però n’ha creat d’altres», ja que encara desconeixen «si es podia haver fet alguna cosa per evitar la nota». Des del seu punt de vista, de ser certes les declaracions de Fiñana, la versió dels germans Cierco que asseguren que van rebre pressions per part d’autoritats espanyoles «agafa cada vegada més força». Per tant caldrà, al seu entendre, obtenir més informació a través d’altres parts implicades «si es vol esbrinar el que realment va passar».



El cap de la Uifand, que ahir hauria fet una explicació més detallada que en altres ocasions, va fer la seva explicació i va respondre a les nombroses preguntes dels consellers generals durant aproximadament una hora i mitja. Interrogat sobre el llistat que els Cierco esperen tenir aviat sobre la gent que va mantenir comunicació amb el FinCEN, Fiñana es va mostrar «tranquil» assegurant que el seu nom no hi constaria.