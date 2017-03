Notícia L’oposició, indignada amb el procés per a citar a Miquel Els consellers critiquen que es prenguin decisions no consensuades La compareixença de Maria Cosan davant la comissió BPA. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els grups de l’oposició van mostrar ahir el seu «enuig» i la seva «indignació» per la manera com s’està duent a terme el debat sobre si l’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha de comparèixer o no davant la comissió legislativa que investiga el cas. Els consellers que en formen part han rebut ja la carta del Consell Superior de Justícia que el president de la comissió, Ladislau Baró, va demanar per conèixer quines implicacions jurídiques podia tenir la citació de Miquel tenint en compte que està pendent de judici. La carta detalla com s’hauria de dur a terme la compareixença per tal d’assegurar els drets del processat en cas que finalment es tirés endavant. L’oposició es queixa perquè el grup demòcrata ja hauria decidit –segons informacions publicades en un mitjà de comunicació– que la compareixença no tirarà endavant sense que s’hagi debatut en comissió.



En aquest sentit, el president del Grup Parlamentari Demòcrata va reiterar ahir que el plantejament de la formació és que per dur a terme la compareixença «cal una norma que garanteixi tant els drets processals del que compareix com el bon funcionament processal del plet». Així, Baró va avançar que a partir de la carta del Consell Superior de Justícia, el grup està recopilant informació per tal d’elaborar dita normativa. «Fins que no hi sigui [la norma], nosaltres pensem que no hi ha d’haver aquesta compareixença», va deixar clar. Amb tot, va reconèixer que encara no hi ha pressa una decisió consensuada amb tots els grups.



Per la seva banda, el conseller general per SDP, Víctor Naudi, va deixar clar que «encara no s’ha fet cap reunió per comentar-ho» i que «haguem de saber que ja s’hauria pres una decisió a través d’un cert mitjà és bastant molest». A nivell formal va remarca que «és una manca de respecte» i va discrepar amb la interpretació de la carta emesa pel Consell Superior de la Justícia. Al seu entendre, «es deixa a parer de la comissió i del compareixent la decisió final i únicament es fan advertiments i recomanacions perquè els drets processals no es vegin afectats». Naudi va recordar que va ser el mateix Joan Pau Miquel qui va demanar de comparèixer, pel que «no entenc que hi hagi cap problema si ell hi està disposat». Tot plegat, va considerar, «aixeca més sospites sobre que hi ha veus interessades en què el senyor Joan Pau Miquel no comparegui».



En el mateix sentit es va expressar el conseller socialdemòcrata, Gerard Alís, que va exposar que «no ens consta que s’hagi decidit res, en comissió no s’ha parlat». Alís va indicar que «nosaltres no creiem que la seva compareixença hagi de comportar un judici paral·lel». Quant a la normativa que reclama DA, el conseller del PS va opinar que «tal com està ara regulat creiem que pot comparèixer» malgrat que no estarien en contra d’elaborar una normativa més concreta.



Per la seva banda, el conseller liberal Joan Carles Camp va lamentar que hi hagi informacions que abans de ser consensuades surtin a la premsa. «M’agradaria saber qui filtra les informacions i potser caldrà demanar l’empara del síndic perquè els consellers no ens assabentem de les coses per la premsa», va sentenciar. Camp no va avançar si el grup liberal està a favor o en contra de la citació de Miquel i va reiterar que «això caldrà discutir-ho en comissió i respectar la decisió».