El Consell General considera la llei d'emprenedoria tot i les crítiques

La llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament presentada pel Partit Socialdemòcrata (PS) va ser presa en consideració ahir pel Consell General, malgrat les crítiques rebudes per part de tots els grups parlamentaris i també del Govern. Aquest és el primer tràmit parlamentari pel qual ha de passar la proposició legislativa. Els grups disposen ara de 15 dies per presentar esmenes que no poden ser a la totalitat del document.



Entre les mancances del text legislatiu trobades per part de l’Executiu, del grup liberal i del grup demòcrata, i també per Socialdemocràcia i Progrés (SDP), destaca el fet que la proposició de llei es limiti als sectors tecnològic, biotecnològic,de medi ambient i d’I+D i no es dirigeixi a l’emprenedoria en general.



El primer en intervenir va ser el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que després de fer un recordatori de totes les iniciatives que el Govern ha impulsat en suport als emprenedors. Un fet que va ser força criticat pels grups de l’oposició. Després, Camp va deixar clar que caldran «molts canvis» en la proposat presentada per adaptar el text a la realitat del país, ja que «hi ha molts aspectes que són una còpia de la llei espanyola». En aquest sentit, Camp va sentenciar que «el text s’ha fet massa ràpid i ara hi haurà molta feina». Camp va criticar que hi ha aspectes que surten al text que a Andorra no existeixen com ara el registre de propietat o la possibilitat de fer visats i que modificarien lleis vigents. Així mateix, des del Govern no comparteixen que es creïn deduccions fiscals que no tenen en compte l’impacte econòmic, així com que el crowfunding, per la seva complexitat, s’hauria de regular amb una llei específica.



Per la seva banda, el conseller progressista, Víctor Naudi, va lamentar que la proposta no inclogui «els sectors més tradicionals» i que es limiti a la gent jove sense tenir en compte les persones amb experiència que volen diversificar-se. En aquest sentit va considerar que la llei és «poc ambiciosa». També va posar sobre la taula que el text legislatiu presentant «pot portar problemes amb altres lleis vigents» especialment en temes fiscals o d’immigració. El conseller d’SDP també va coincidir amb el Govern en defensar que la regulació del crowfunding requereix d’una llei a part.



Per la seva banda, el conseller liberal Joan Carles Camp va felicitar el PS per la iniciativa tot i que va opinar que el text «és millorable». Des del grup liberal es va criticar especialment que Andorra no tingui un acord amb plataformes com PayPal, Play Store o Apple Store recordant que el Govern ho havia anunciat en campanya electoral.

Finalment, des del grup demòcrata, el conseller Carles Jordana, va explicar que en un primer moment li va semblar bé la proposta però que un cop llegit es va emportar una «decepció» per ser «una barreja de la legislació espanyola amanida amb salsa andorrana». Jordana va dir als socialdemòcrates que «no s’hi val a legislar només per aconseguir titulars» i va remarcar que «des de DA caminem lentament però mai cap enrere». Alís va contestar que «evidentment ens hem inspirat en normatives dels països veïns».