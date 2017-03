El comitè de competició incoa expedient a l’FC Andorra i el Prat

Es podia esperar. El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) encara no pren la decisió definitiva sobre els incidents que es van produir en el partit de juvenils entre l’FC Andorra i l’AE Prat. De moment, només queda establert que els dos jugadors que van ser expulsats del conjunt del Baix Llobregat no jugaran el partit del cap de setmana.



Els dimecres es donen a conèixer les sancions i els dos clubs implicats esperaven quines podien ser, tot i ser conscients que era probable que no les coneguessin, com finalment va produir-se. El comitè incoa expedient a les dues entitats i els dona dos dies per a que presentin alegacions. Des del club andorrà ja anuncien que no en faran. «No apel·larem. Estem disposats a acceptar la sanció que ens arribi de la Federació Catalana de Futbol», afirma Albert Ferré, president de l’FC Andorra, remarcant que «l’acatarem sense cap problema».



L’únic punt que és segur és que els dos jugadors del Prat que van ser expulsats a causa de la baralla no podran jugar en el partit de dissabte amb l’Escola de Futbol de Gavà. Es preveu una sanció dura, però de moment només indiquen que no poden ser convocats per aquest matx a causa de la targeta vermella que van veure al partit de la Borda Mateu. La setmana vinent s’espera que surti la ressolució definitiva que prengrui el comitè de competició.



Assemblea / L’FC Andorra celebra aquest vespre al Centre de Tecnificació d’Ordino una assemblea general ordinària i una altra d’extraordinària. Entre els punts del dia de la primera es troba l’aprovació de l’estat de comptes de l’agost al desembre del 2016 i del pressupost del 2017. A l’extraordinària, que es realitzarà a continuació, s’informarà sobre els comptes dels exercicis 2013/14, 2014/15 i 2015/16, aquest últim fins al 31 d’agost; i l’estat actual de les causes judicials pendents en les quals està involucrat el club. «Esperem que hi hagi el màxim d’afluència possible i que es prenguin decisions, perquè n’hi ha d’importants pel futur del club», indica el president. Entre aquestes, el vist i plau a la gestió que ha realitzat la junta directiva des de que va prendre les regnes del club l’estiu passat, que serà un termòmetre per comprovar si els abonats estan d’acord amb el nou rumb que va agafar el club, diferentciant-se de la junta gestora que els precedia. Precisament un aspecte relacionat amb l’anterior president, Lluís España, fa que també n’hi hagi una d’extraordinària a continuació. «Els socis han de decidir que s’ha de fer amb les denuncies i les causes que hi ha contra el club que han interposat des de l’anterior junta». Recentment, España va interposar denuncia a l’actual directiva reclamant un deute econòmic cap a la seva persona que va produir-se en el període que estava al capdavant de l’entitat.