Notícia Altimir diu que les empreses no estan satisfetes El president de la CEA, Xavier Altimir. Autor/a: TONY LARA

El president de la CEA, Xavier Altimir, va aprofitar ahir l’acte de presentació de la memòria de la patronal per fer una lectura pessimista de la situació econòmica en què es troba Andorra. Altimir va reconèixer que les dades apunten a una «mínima» millora encara que les empreses «no estan satisfetes». L’empresari va tornar a queixar-se de la «manca d’agilitat, tant en el funcionament de l’Administració com en la concreció i el desenvolupament de mesures afavoridores del creixement», que va qualificar de «frens» que han impedit «avançar a una velocitat suficient. El president de la CEA va deixar una escletxa per a l’esperança: «Esperem que el 2017 sigui l’any d’inflexió i que la normalitat es torni a instal·lar a casa nostra».

El portaveu dels empresaris va llençar una altre queixa cap el Govern quan es va referir a les reformes pendents: «...esperem que aquest sigui l’any en què les promeses es facin realitat».

En el discurs que va servir per presentar la memòria, Altimir va recordar que aquest any serà determinant per al futur dels propers decennis ja que s’està negociant l’acord d’associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, va reclamar al Govern que sigui «prou valent per plantejar als nostres interlocutors allò que pensem que és just per als nostres interessos, sense menystenir els seus.

Altimir va animar l’Executiu a què en tot el procés es facin «propostes» amb valentia i prenent la iniciativa. «El nostre Govern sap que ens tindrà al seu costat per defensar els interessos del nostre país, sempre amb actitud positiva i disposats a treballar conjuntament quan ho creguin necessari», va subratllar.

En aquest punt Altimir va admetre que s’hauran de fer cessions «però el país segurament no entendria que aquestes no anessin acompanyades de les corresponents compensacions», va remarcar el president de la CEA.