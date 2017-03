Primer contacte de Xavi Cardelús a Supersport

El circuit de MotorLand Aragón veurà el debut de Xavi Cardelús al Campionat del Món de Supersport, que conduirà una moto de l’equip Race Department ATK#25 per la lesió del pilot italià Alex Baldolini. Ahir va rebre les primeres instruccions i avui prendrà part a les dues primeres sessions d’entrenaments. El cap de setmana es disputa la prova.



Serà la primera ocasió que un andorrà participa al Mundial de Supersport. Ahir va rebre les primeres instruccions al circuit d’Alcanyís sobre les característiques de l’MV Agusta F3 675 que portarà, i les diferències que té respecte a la Kalex que pilota al Campionat d’Europa de Moto2. «L’estructura del ATK#25 és molt professional i compta amb molta experiència al Campionat del Món de Supersport. Això es nota des del primer moment quan parles amb ells», indica Cardelús. De cara a la jornada d’avui sobre l’asfalt, «tinc molt clar que el que hauré de fer al primer entrenament, serà familiaritzar-me amb la moto i començar a acostumar-me al seu potencial i les seves reaccions. Sortosament, la pista la conec molt bé i en aquest sentit no tindré cap problema. Sé que he d’anar pas a pas i que el més important és anar millorant progressivament per poder fer una bona cursa i, sobretot, gaudir d’aquesta experiència i de l’oportunitat de córrer a un campionat tan important com aquest».



Avui es disputaran dues sessions d’entrenaments, a les 11.00 i 15.45 hores. Demà se’n realitzarà una a les 9.20 h, que acabarà de definir la composició de les Superpole 1 i 2. La cursa es durà a terme diumenge a partir de les 11.30 h.