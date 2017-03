Homenatge als protagonistes de l’ascens a 1a B

Recordar la història i ser agraït amb qui permet viure el moment actual és molt lloable. El BC MoraBanc Andorra ho torna a fer amb els que van marcar una època en el Dia de les llegendes, que se celebrarà diumenge en el partit contra el Movistar Estudiantes al Poliesportiu d’Andorra. El reconeixement el rebran els integrants de l’equip de la temporada 1985-86, que van aconseguir l’ascens a la Primera Divisió B, que era a l’època la segona màxima categoria del bàsquet espanyol.



Aquell conjunt el formaven Pere Pràxedes, Carles Farfan, Quim Colom, Miquel Viñas, Pep Silvestre, Alfons Oleart, Alfons Ballús, Pepe Peral, Rafa Cubas, Jaume Guri, Josep Vives i Patxi Viladrosa. L’entrenador era Pere Guiu, que va ser destituït al mes de febrer en favor de Joan Maria Gavaldà, que va ser capaç de guanyar 20 partits seguits entre la lliga regular i les fases del Campionat d’Espanya, que van disputar-se a Badajoz. A la mitja part del partit amb l’Estudiantes sortiran a la pista per rebre el calor de l’afició. «És un equip amb molta importància a la història del BC Andorra. Va ser el que ens va fer somiar», indica el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, ja que va permetre al club entrar al professionalisme. És un conjunt «al que li tenim un deute etern».



Només hi havia un parell de jugadors andorrans, però bona part d’ells van quedar-se al país. «Són representants d’una generació que va venir aquí i es van quedar», remarca Aixàs. Un dels nacionals, Jaume Guri, destaca en aquest sentit «tota aquella gent que va pujar i es van establir a Andorra. Diu molt del que vam viure». Quim Colom recorda aquella temporada i el que va significar. Amb aquell ascens van veure que «Andorra podia tenir un equip al bàsquet d’elit, com passa ara. Llavors ho veiem molt lluny». Per commemorar aquella fita i com a reconeixement, en el partit amb l’Estudiantes el MoraBanc portarà una reproducció de la samarreta d’aquella campanya, blanca, amb una franja amb la bandera d’Andorra de dalt a baix.

Mostrar la millor versió / Pensant de cara als play-off, el matx amb els madrilenys té la seva dosi d’importància afegida, perquè «és un rival directe per a la vuitena plaça», ressalta Aixàs, i que darrerament «està de pujada, a molt bon nivell». Serà un partit complicat i espera que el MoraBanc segueixi «tenint la mentalitat que hem tingut als partits de casa», perquè a domicili és una altra cosa. L’equip paga molt cars els errors: «Quan t’equivoques fora és molt més fàcil que et castiguin». I és que «és molt difícil guanyar a fora».



Els antics jugadors lloen el rendiment que està mostrant l’equip. «Estem veient molt bon ambient i s’està fent una temporada excepcional», afirma Colom, que veu que «s’està consolidant» a la Lliga Endesa i està segur que es trobarà «entre del quart al vuitè els pròxims anys», encabit per disputar els play-off. Guri destaca que «és dels anys que més ens estem divertint».