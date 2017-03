Disminueixen un 25% els fets delictius a la Seu d’Urgell

La Junta Local de Seguretat de la Seu d’Urgell va celebrar ahir una sessió ordinària a l’ajuntament urgellenc, on es va presentar el balanç de les actuacions policials que s’han dut a terme a la ciutat al llarg de l’any passat.



Dit balanç mostrar que els fets delictius a la Seu han disminuït un 25% en relació al 2016. Davant d’aquesta «espectacular» dada, l’alcalde de la ciutat, Albert Batalla, va voler subratllar que «la Seu és una ciutat segura, i cada any més, esdevenint una de les capitals de comarca del país on els ciutadans viuen amb més seguretat». Destacant també que així ho confirma la mitjana dels fets delictius que tenen lloc a nivell de Catalunya, que és de 64 per cada 1.000 habitants, amb la mitjana de la Seu, que és de 24 per cada 1.000 habitants.

Trànsit / Respecte als fets delictius en qüestió, el balanç ressalta les dades positives relacionades amb el trànsit dins la xarxa viària de la Seu. I és que durant l’any passat, es van produir 10 delictes per alcoholèmia, una xifra força similar a la del 2015. Tot i això, la Policia Municipal ha constatat un petit augment pel que fa als accidents de trànsit, provocats principalment per distraccions a causa de l’ús del mòbil mentre es condueix.



Una altra dada positiva respecte el 2016 és el tancament d’un local, situat al carrer dels Canonges, on s’hi exercia prostitució. Aquesta acció es va portar conjuntament entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra, amb el suport de la resta de cossos i forces de seguretat.

Tinença d’animals / Pel que fa al control de tinença d’animals domèstics, la Policia Municipal va interposar (durant el 2016) un total de 85 denúncies, la majoria per no tenir la mascota censada. En aquest aspecte, els agents municipals segueixen portant a terme una intensa tasca de control perquè els propietaris tinguin la documentació del seu gos en regla, portin l’animal lligat i recullin les defecacions que facin a la via pública. Respecte la tasca duta a terme per la Guàrdia Civil, les dades remarquen que el contraban de tabac es manté, però que han augmentat les confiscacions de divises.

Per la seva part, la Policia Nacional ha augmentat el nombre d’expedicions de documents.