Notícia Ld’A vol aclarir les irregularitats denunciades al transport sanitari Montaner entra una demanda d’informació i una pregunta escrita La consellera liberal, Carine Montaner, al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera liberal Carine Montaner ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació i una pregunta escrita «per disposar de tots els detalls i arribar al fons de la qüestió sobre les irregularitats denunciades per l’USdA al transport sanitari». «Cal esclarir en quines condicions es realitza el transport sanitari per garantir al màxim la seguretat dels professionals i els pacients», va afirmar Montaner.



La pregunta escrita adreçada al Govern ve motivada pel coneixement de la denúncia presentada per la Unió Sindical d’Andorra (USdA) a la Inspecció de Treball en la qual s’afirma que en els trasllats a Barcelona o Tolosa els professionals han conduit fins a 16 hores en haver de fer dos viatges el mateix dia. Una actuació que no permet la legislació vigent, que limita les hores de conducció a vuit hores diàries amb els corresponents descansos.



Per aquest motiu, la consellera pregunta al Govern si tenia constància de les queixes i si s’han detectat irregularitats en el transport sanitari. En cas afirmatiu, Montaner vol saber des de quan i en quines circumstàncies s’han produït, així com quines accions preveu prendre el SAAS per evitar en un futur les irregularitats derivades del transport sanitari».

D’altra banda, el Grup Parlamentari Liberal ha entrat una demanda d’informació per disposar d’una visió global de l’estat actual del transport sanitari.