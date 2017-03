Notícia El PS demana tancar primer la llei de competències La formació vol aclarir la distribució abans de decidir les transferències Un moment de la reunió del comitè directiu del PS de dimecres. Autor/a: PS

El comitè directiu del Partit Socialdemòcrata (PS) es va reunir dimecres amb l’objectiu de definir quina és la postura de la formació en relació a la reforma del model competencial i de transferències als comuns. Així, per una banda es va valorar que abans d’abordar quins diners han de rebre les corporacions parroquials cal tenir tancat un document clar sobre la distribució de competències, a la vegada que es defensarà que hi ha algunes que actualment es presten des de l’àmbit parroquial la gestió de les quals seria més eficient en mans de Govern. També s’entén que el criteri de població ha de tenir més pes a l’hora de distribuir els recursos econòmics, tot advertint que el de territori, actualment, està sobrevalorat.



La formació també creu que hi ha diversos serveis que actualment estan oferint els comuns sense que aquests estiguin explícitament reconeguts a la llei i que, al seu entendre, hauria d’oferir Govern per una major eficàcia. Es tracta, per exemple, de les escoles bressol o de les polítiques de joventut.