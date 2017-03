DA no acceptarà carta blanca per les escoltes

El Grup Parlamentari Demòcrata té la intenció d’escoltar el posicionament de totes les parts implicades en la modificació de les escoltes incloses en el Codi Penal.



El grup de DA està a favor de limitar aquesta mesura a uns determinats tipus de delictes en els quals quedi justificada, però avança que si no es pot arribar a fer aquesta acotació, no acceptaran la modificació, informa l’ANA.



En relació, el ministre d’Afers Exteriors, Justícia i Interior, Xavier Espot, va indicar ahir que la modificació provoca un conflicte entre dos drets fonamentals: el dret a la intimitat i al secret de les comunicacions i el dret a la seguretat, i que cal fer una ponderació per trobar un equilibri entre els dos drets. Espot també va matisar que quan es va rebre la proposta tècnica de modificació, el Govern va considerar que les persones expertes en la matèria ja havien fet aquesta ponderació i que no era necessari fer un doble filtre, una tasca que farà ara el Consell General com a legislador. Per tant, el ministre es va mostrar d’acord amb el fet que la modificació es matisi en el sentit que ha expressat el grup parlamentari demòcrata.



D’altra banda, Espot va reiterar que darrera de la modificació no hi ha «cap intenció malèvola» i que aquesta «obeeix» estrictament a una «decisió tècnica i no política, malgrat que algunes persones ho hagin volgut donar a entendre per interessos polítics».



En aquest sentit, Espot va «ratificar» tot el que va dir el ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de dimecres i va assegurar que des de la Batllia i la Fiscalia es va veure convenient trametre la modificació, perquè «hi ha ocasions en què tot i no tractar-se d’un delicte major, és necessari realitzar escoltes», i com fins ara no està permès fer-ho si no és un delicte major, «diverses investigacions s’han quedat sense finalitzar», precisament, per una manca de proves i no poder realitzar les escoltes.