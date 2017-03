Notícia Vall Banc tanca un acord amb el gestor BlackRock L’entitat ofereix als seus clients noves carteres d’inversió Una de les noves oficines de Vall Banc. Autor/a: ANA

Vall Banc ha tancat un acord de col·laboració amb el gestor d’actius més gran del món, BlackRock. L’acord entre ambdues entitats s’ha iniciat amb la posada en marxa de quatre carteres innovadores d’inversió construïdes per l’equip de Vall Banc utilitzant l’assignació d’actius de BlackRock. L’entitat ha destacat el seu objectiu de convertir-se en el banc més prestigiós d’Andorra oferint als seus clients solucions a mida que impliquin la protecció i el creixement dels seus actius, i un pas més cap a aquest objectiu serà la digitalització completa dels seus productes i dels seus serveis.

BlackRock, amb seu als Estats Units, és un líder global en la gestió d’inversions, gestió de riscos i serveis d’assessorament per a clients institucionals i minoristes. A 31 de desembre de l’any passat, l’empresa comptava amb aproximadament 13.000 empleats a 30 països i una presència important en els mercats globals, incloent els cinc continents.

El conseller delegat de Vall Banc, Christoph Lieber, ha assegurat que «anar un pas més enllà en els serveis i les noves tecnologies és el nostre compromís amb els clients», i ha afegit que «molt aviat no només es beneficiaran de productes d’inversió a mida i personalitzats, sinó que també tindran a disposició eines de primera classe i un gran expertise internacional». Lieber considera que aquesta és la millor manera per «impulsar la banca privada cap al futur».

BlackRock és un líder global en la gestió d’inversions, gestió de riscos i serveis d’assessorament per a clients institucionals i minoristes. BlackRock ajuda als clients de tot el món a assolir els seus objectius i superar les dificultats amb una gamma de productes que inclouen comptes separats, fons mutus, i shares (fons negociats en borsa) i altres vehicles d’inversió col·lectiva. BlackRock també ofereix la gestió de riscos, els serveis del sistema d’assessorament d’inversió i d’empresa a una àmplia base d’inversors institucionals a través de BlackRock Solutions.