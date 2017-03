El marc empresarial veu un augment de forans interessats en Andorra

L’especialista en Dret Financer i Tributari a Espanya, Alejandro del Campo, va participar ahir en una conferència a Cases&LaCambra per comentar l’intercanvi automàtic d’informació i regularització fiscal dins del nou escenari en què es troba Espanya després del dictamen que la Comissió Europea va trametre el passat 15 de febrer. En aquest marc, el soci de l’empresa que va acollir l’acte, Jose Maria Alfín, va matisar que des del seu sector han vist com molts empresaris «volen implantar-se a Andorra per muntar noves empreses i buscar una major eficiència fiscal en els seus rendiments». Segons Alfín, aquest fet és molt positiu i ajuda a reactivar el marc fiscal del país.



En relació a l’intercanvi automàtic, el soci va especificar que alguns «clients estant esperant a veure que passa amb la Comissió Europea», i ja més endavant, «es plantejaran si regularitzen la seva situació o no». Perquè segons va remarcar Campo, sovint és més fàcil emprar la tècnica «de l’estruç i amagar el cap esperant a què tot se sol·lucioni».