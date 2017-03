Un pas més aprop de ser una realitat

«Un impuls per tirar endavant un somni, per arrancar un projecte». Així definien alguns dels seleccionats que han rebut una subvenció econòmica del Ministeri de Cultura. El pressupost per enguany, de 150.000 euros, s’ha dividit amb quantitats que oscil·len entre els gairebé 200 euros fins a superar els 10.600 euros i que s’han repartit entre 40 projectes. Uns diners que els subvencionats valoren molt positivament malgrat que també indiquen que «només és una petita ajuda insuficient per a pagar tot el projecte».



L’escollit més destacat amb la subvenció més elevada (10.605 euros) és el jove director Álvaro Rodíguez Areny. Després de l’èxit de Wolves amb més de 70 seleccions en festivals, Rodríguez s’aventura ara amb Le Blizzard, una thriller bèl·lic de terror que es rodarà al Principat i que tornarà a estar ambientada durant la Segona Guerra Mundial. Per ara, Rodríguez conta amb el guió i «un primer pressupost que és molt car». Per això, manifesta, «la subvenció ha sigut una grata sorpresa però està clar que necessitarem molta més quantitat».



Perquè ens puguem fer una idea gràfica del que signifiquen 10.600 euros, el jove director indica que «gràcies a la subvenció podrem fer front a la manutenció de l’equip, l’estança a Andorra i les dietes». I a tall d’exemple quantifica que «només per a fotografia el pressupost puja fins a 20.000 euros». Ara, doncs, estan «a la cerca de més finançament».



Una idea que comparteix Daniel Arellano que ha rebut una subvenció de 6.127,57 euros per el projecte Ginnungagap, un nou treball multidisciplinari que combinarà cinema i teatre amb dansa contemporània. «La quantitat és molt justa però ajuda a tirar endavant», opina. Amb aquets diners, apunta, «poden crear-lo i posar-lo en escena només una vegada». El seu objectiu, explica, és exportar el projecte a Canadà, d’on són els músics del projecte «i on tindrem més facilitats per tenir subvencions».