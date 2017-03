Diverses associacions aprenen tècniques per captar nous membres

El Comú d’Andorra la Vella va organitzar ahir la segona edició de les sessions formatives adreçades a les entitats inscrites en el Registre Comunal d’Associacions, amb l’objectiu d’oferir la possibilitat que rebin una formació específica sobre alguna temàtica que els hi pugui interessar.



L’any passat va tenir lloc la primera centrada en la fiscalitat i comptabilitat, i arran d’això van realitzar un qüestionari per conèixer les inquietuds de les associacions. La directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Patty Bafino, va explicar que en aquesta ocasió es tracta d’una dinàmica de grup sobre temes més qualitatius que ajudin a motivar els membres de les associacions, fidelitzar la seva participació i captar-ne de nous.



La sessió va ser impartida per les psicòlogues del Centre Pisco B, Mariona Buixó i Sònia Bigordà, que han aconsellat implicació, el suport de les institucions i una actitud positiva per tirar endavant les associacions. Bigordà va considerar que el fet de pertànyer a una associació ja comporta molta feina, i per tant, «és un mèrit que vulguin adquirir coneixements». En aquest sentit, va reconèixer que és complicat captar gent però va ser molt positiva i confia que a Andorra hi ha molta gent voluntària i motivada amb ganes de tirar endavant projectes.



Bafino va fer una valoració molt positiva d’aquestes sessions i les considera necessàries perquè «el teixit associatiu és molt important per a l’activitat de la parròquia».