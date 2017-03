Notícia Ordino deixa de fer la meitat de les inversions previstes per al 2016 La parròquia tanca la liquidació del pressupost amb un superàvit 1,6 milions Un moment de la sessió de Comú d’Ordino, ahir. Autor/a: ANA / C.G.

Durant la sessió de consell de comú que va tenir lloc ahir a Ordino es va aprovar la liquidació del pressupost del 2016 amb l’abstenció de la minoria. Així, els comptes s’han tancat amb uns ingressos d’11,3 milions d’euros i unes despeses de 9,7 milions d’euros, el que suposa un superàvit liquidat d’1,6 milions. Cal destacar que els números es deuen, en gran part, al fet que la parròquia només ha invertit el 52% del que estava pressupostat. Segons va explicar la consellera de Finances, Maria del Mar Coma, s’ha invertit,per exemple, enllumenat, en l’aparcament del Serrat i en el pont de les Salines, però han quedat «grans obres» per tirar endavant com ara la remodelació de les escoles velles per la qual s’havien compromès per al 2016 uns 220.000 euros i només se n’han liquidat 31.000, reconduint la resta a l’exercici present.



Segons Coma, aquest fet respon a una adjudicació que es va fer més tard del previst i que ha provocat un «efecte dominó» ja que no s’han pogut fer les reformes al Centre Esportiu d’Ordino, pendents del trasllat d’alguns dels seus serveis a les escoles velles.



Pel que fa a l’endeutament a data 31 de desembre del 2016 és de 15,5 milions d’euros que, sumats a l’endeutament de Secnoa, arriba als 18,9 milions. Això suposa un 151% del sostre d’endeutament.



D’altra banda, la minoria també va remarcar durant la sessió el seu malestar per la contractació de l’arquitecte Josep Antoni Montané com a assessor per als treballs de revisió del POUP. La consellera liberal, Eva Choy, va explicar que troben «poc ètic» que es contracti una persona que ha estat «sentenciada dues vegades a la Batllia per infraccions en l’àmbit urbanístic a la nostra parròquia». Al seu entendre, la contractació «dona mala imatge al comú».



En resposta, el cònsol major de la parròquia ordinenca, Josep Àngel Mortés, va recalcar que Montané no ha estat inhabilitat i que té «tota la meva confiança». «És com si un urbà tingués una multa per aparcar malament i ja no pogués exercir la seva feina», va exemplificar.