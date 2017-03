Notícia Torres s’ha sentit «assetjat» per les fotos treballant de topògraf El cònsol encampadà descarta que el comú reguli les incompatibilitats Un moment de la sessió de Consell de Comú d’Encamp celebrada ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

La qüestió de les incompatibilitats dels càrrecs públics, arran de la publicació de les fotografies del cònsol major d’Encamp, Jordi Torres Arauz, fent feines de topògraf i la corresponent denúncia de Liberals + Independents al voltant de l’impacte que això podria tenir en la seva feina, va ser ahir objecte de debat durant la sessió de Consell de Comú a la parròquia encampadana. Així, des del PS+Independents s’havia presentat una pregunta al respecte instant el Consell de Comú a «prendre en consideració» la proposta de modificar l’ordinació que regula el funcionament del comú per establir les incompatibilitats de càrrecs. Una proposta a la qual es van sumar també els consellers liberals.



El cònsol major però, va descartar ahir aquesta opció recordant als consellers de l’oposició que el grup parlamentari demòcrata va enllestir un esborrany sobre les incompatibilitats dels càrrecs públics que està a disposició dels altres grups i que aquesta és una qüestió que ha de dirimir el Consell General a través d’una llei. Una resposta que no va convèncer a la minoria socialdemòcrata que la va qualificar de «poc elegant i poc responsable». «Posem sobre la taula una solució que ha rebutjat perquè és incapaç de voler tenir l’estètica i l’ètica que cal per tenir un càrrec de responsabilitat d’aquestes característiques», va sentenciar Joan Sans.



Des de Liberals, Maribel Lafoz va opinar que la resposta del cònsol havia estat «una fugida endavant» i va lamentar que era «un error» no modificar l’ordinació del comú. Quant a una possible demanda de dimissió, tant Lafoz com Jordi Troguet van manifestar al davant dels mitjans de comunicació que plantejar-la seria «fàcil» per tenir un «titular» de premsa però que cal tenir en compte que no ha comès cap «irregularitat» i que si ells han palesat aquests fets és perquè han volgut fer sentir la veu del poble. També va insistir en el fet que es tracta d’una qüestió estètica i que ella mateixa va deixa el càrrec de funcionària en ser escollida consellera.



El cònsol major ha destacat que aquests dies s’ha sentit «assetjat» i ha lamentat que «a les xarxes socials l’elegància política no hi és per enlloc». També ha remarcat que la seva dedicació al càrrec ha estat total i que «no ha desatès» les seves obligacions. També ha argumentat que dedica mitja jornada a la setmana a les tasques de la seva empresa perquè són funcions que no pot delegar i ha reiterat que no ha comès cap il·legalitat al mateix temps que s’ha mostrat favorable a què les incompatibilitats es regulin per llei. Des de la majoria, el conseller major, Aleix Varela ha volgut expressar «el suport de la majoria» al cònsol.



Superàvit de 900.000 euros / El comú ha tancat l’exercici 2016 amb un superàvit de tres milions d’euros, una xifra que serà definitivament de 930.000 euros, tal com va manifestar el cònsol major, ja que hi ha uns romanents per valor de dos milions d’euros que seran reconduïts a l’exercici 2017. Es tracta d’obres que es van licitar durant el 2016 però que s’executaran aquest any, ja que tal com va recordar, el pressupost es va aprovar a «mitjan any» i hi va haver projectes que no es van poder concloure. Un dels aspectes que va destacar Torres és la rebaixa de l’endeutament que «per primera vegada» se situa per sota del llindar del 100%.



Un dels aspectes que van posar en relleu tant l’interventor i els auditors com el cònsol és l’increment que hi ha hagut dels ingressos respecte de l’any anterior, especialment aquells lligats a la «construcció». Així els ingressos han estat per un valor de 25,4 milions mentre que les despeses han estat de 22,3 milions. En aquest sentit, tant els auditors com Torres van apuntar el fet que les despeses corrents s’han de mantenir al voltant dels 17 milions.



Els consellers liberals van votar a favor del tancament pressupostari, ja que tal com va indicar Lafoz «una cosa és aprovar el pressupost i l’altra el tancament pressupostari» i va afegir que quan el pressupost es va aprovar ja van manifestar que haurien preferit una major «valentia». De la seva banda, Troguet va exposar el fet que el superàvit «quan s’acabin de pagar factures» no serà de tres milions si no inferior i va lamentar la manca d’inversió per part del Govern a la parròquia.



De la seva banda, els consellers del PS es van abstenir, ja que, segons va comentar Sans no comparteixen «el projecte pressupostari» però van argumentar que no podien votar en contra d’uns números que estan «ben fets» i «auditats». També va destacar que si s’ha pogut rebaixar tant l’endeutament és pels canvis legislatius en les transferències i va convidar a la majoria «a pensar més enllà del pagament del deute» i centrar-se en els serveis essencials per als ciutadans i en turisme.