L’FC Andorra presenta un futur incert per les causes que té obertes

La millor notícia de l’FC Andorra són els resultats del seu primer equip, líder de la Primera Catalana i amb serioses opcions de pujar a Tercera Divisió. L’econòmica és la que més preocupa, perquè sí bé és veritat que la gestió de la junta directiva que es va fer càrrec de l’entitat a l’estiu rutlla, el llast que té del passat pesa de veritat. Tal és així que no es descarta cap opció.



A l’assemblea que va celebrar ahir es va indicar que aquesta temporada els ingressos previstos són de 169.000 euros, mentre que les despeses de 198.147, amb un saldo negatiu de 29.147. Des de que es van fer càrrec del club van haver d’afrontar tot el que s’arrossegava, tant a nivell de despeses, com de pagaments i deutes existents d’etapes anteriors. A més, hi ha una sèrie de causes obertes judicialment que posen en greu perill el futur del club. Especialment els 194.000 € que reclama l’anterior president, Lluís España, i els 115.000 la seva empresa de transport, Viatges Espanya. «Se li va demanar que aportés factures dels diners que ha deixat al club», indica Albert Ferré, president de l’FC Andorra, però «no ens ha donat res. No crec que haguem demanat una cosa impossible, Només demanem que ho demostri». A més, d’altres causes, «s’han de fer front a uns pagaments i no sabem d’on treure els diners». Tot i així, confien que no prosperaran aquestes reclamacions de més quantitat, perquè si ho fan asseguren que el club estaria en fallida tècnica.



«La situació és crítica, però estem fent tot el possible per poder tirar-ho endavant», assegura. Fins i tot la junta va presentar als socis assistents la possibilitat de presentar suspensió de pagaments, on hi hauria d’haver un administrador judicial. Una situació a la que esperen no s’arribi i que es pugui afrontar la viabilitat del club per alguna altra via. «Intentem sortir de l’UVI, perquè és on actualment estem. El club està en una situació molt delicada». El principal problema amb que s’han trobat és amb tota la problemàtica de les gestions anteriors. Critica «la despreocupació d’altres èpoques, perquè ens està passant factura» i «hem hagut de funcionar fins ara amb tot el que hi ha al darrere i les dues noves causes pesen molt. Tot i així som optimistes, sinó no estaríem aquí».



De cara a la pròxima temporada, el plantejament per millorar la situció econòmica es troba en la recerca de nous patrocinadors, augmentar el nombre de socis i negociar amb el ministeri d’Esports un increment com a mínim del 50% de la subvenció que actualment rep el club.

La FAF per fi reacciona / Quatre dies després dels incidents a la Borda Mateu, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va fer públic un comunicat condemnant els fets. Fins ahir no havia volgut fer cap comentari sobre el tema. L’ens és qui gestiona el juvenil de l’FC Andorra i el camp. Indica que no tolerarà cap acte violent per part de les persones que siguin en una de les instal·lacions de la FAF i que procedirà a expulsar de manera immediata a qualsevol persona, no federada, que tingui un mal comportament i li prohibirà l’entrada a tot recinte esportiu dels que gestiona.