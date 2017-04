Notícia Demanda de dos anys de presó per abusar d’una menor L’Audiència provincial de Lleida.

La fiscalia de Lleida demana dos anys de presó a un veí de la Seu d’Urgell, de 20 anys, que suposadament va abusar sexualment d’una menor de 13 anys, a qui havia conegut a través de Facebook i amb qui va quedar en tres ocasions entre el juny i el setembre de 2014. El fiscal també demana per a l’acusat, que no té antecedents, una pena de 1.095 euros per un delicte de tinença de pornografia infantil, ja que va enviar a un amic una foto de la nena despullada i, quan la Policia li va intervenir el telèfon mòbil, hi van trobar prop de 300 fotografies de menors despullades.

El judici és previst per dimecres vinent a l’Audiència provincial, tot i que l’acusat ja ha mostrat la seva conformitat amb la pena que se li demana. Segons la fiscalia, la menor va obrir al maig de 2014 un perfil fals a Facebook, on hi va posar una fotografia d’una noia que aparentava uns 14 anys d’edat. Després d’uns dies, l’acusat, que no té antecedents penals, va contactar amb ella i es van intercanviar els telèfons mòbils. Tot i que aleshores la menor li va dir el seu nom real i que tenia 12 anys, l’acusat va voler-hi mantenir el contacte i li va demanar de veure’s en persona. Al cap d’uns dies li va comentar per whatsapp que «era molt guapa i que volia seguir amb ella». L’acusat va insistir novament en conèixer-la en persona fins que ho va aconseguir fer en tres ocasions entre el juny i el setembre del mateix any.

A la primera trobada, segons la mateixa versió, la menor i l’acusat es van fer petons tot i que l’acusat ja li va demanar de mantenir relacions sexuals dient-li a que «serien parella per tota la vida», però ella s’hi va negar. Després de la primera trobada, l’acusat va demanar a la nena que li enviés una fotografia d’ella amb roba interior. Ella l’hi va enviar i llavors ell la va començar a trucar constantment per quedar i veure’s.

A la segona trobada, la menor i l’acusat es van tornar a fer petons i ell li va tocar els pits per damunt de la roba, alhora que li va dir que «podrien anar a un lloc que ell coneixia per mantenir relacions» i que «per ser parella tota la vida havien de fer sexe». La menor s’hi va tornar a negar, i després d’aquesta segona trobada l’acusat va demanar a la nena una foto seva despullada. A la tercera trobada, i davant la nova negativa, es van deixar de veure. Però al març de 2015, el noi va enviar la fotografia de la noia a un conegut, i al cap d’uns dies la imatge en qüestió es va difondre entre diversos menors d’edat. Això va motivar la noia i la seva família a presentar denúncia dels fets el 17 de març de 2015. Aquesta denúncia va portar els Mossos d’Esquadra a detenir el veí de la Seu i, en el registre al seu mòbil, hi van trobar un total de 297 fotografies de menors despullades.