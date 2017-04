Notícia El Suprem rebaixa la pena a un pare que va violar la seva filla La condemna queda en 14 anys i mig de presó per a l’hoteler El Tribunal Suprem espanyol.

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha condemnat a un hoteler andorrà a 14 anys i mig de presó per una agressió sexual continuada a la seva filla nascuda a Vigo quan tenia 7 anys i el visitava al Principat entre el 2006 i el 2008. El Suprem rebaixa nou anys la condemna perquè considera que les agressions sexuals van ser continuades. Li priva de la pàtria potestat durant sis anys. La víctima patia maltractaments de la mare i abusos del pare i des del 2011 està sota la protecció de la Comunitat de Madrid, tutelada en un centre de menors a causa de la desestructuració de la seva família biològica. Té estrès posttraumàtic.

La Sala Penal exposa que la menor va néixer el 1999 a Vigo i que quatre anys després es van divorciar els seus pares. Va patir una greu falta d’afecte. La nena es va quedar amb la mare, que era alcohòlica, però va deixar de viure amb ella pel maltractament que patia. De vegades, es feia càrrec la seva àvia materna d’avançada edat però no tenien bona relació perquè era molt absorbent i tòxica amb la néta.

Si la menor ja vivia en una família desestructurada, els seus problemes es van agreujar el 2006. Als 7 anys, visitava al seu pare a Andorra, on era hoteler, en vacances o els caps de setmana. El progenitor va aprofitar que van quedar a soles per fer-li tocaments i la va fer callar. Durant dos anys, la va obligar a fer actes sexuals sota l’amenaça de pegar-li. A causa d’aquestes agressions sexuals, la menor va intentar autolesionar-se tres vegades després de verbalitzar els seus abusos o per l’impacte de veure el seu pare. Després de vèncer la seva por, va parlar dels abusos quan tenia 14 anys en unes cartes que va enviar a una doctora.