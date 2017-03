Notícia Un mort i quatre ferits greus a la N-145 El conductor d'un jeep ha col·lisionat amb una Panda on hi anava un pare i dues filles petites

El conductor d’un Seat Panda amb matrícula andorrana ha resultat mort aquest divendres a la tarda arran d’un accident que ha tingut lloc al quilòmetre 3 de la N-145, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre ha tingut lloc pels volts de les 18 hores per causes encara per determinar i hi han resultat ferides altres quatre persones, dos menors que anaven en el mateix Seat Panda i que estan greus (de fet han estat traslladades a l’Hospital Arnau Vilanova de Lleida i el Parc Taulí de Sabadell en helicòpter) i els altres dos ocupants de l’altre vehicle que també estan en estat greu. Els dos vehicles han topat frontalment.

Arran de l’accident s’ha hagut de tallar la N-145 en els dos sentits de la marxa i finalment el trànsit ha estat restablert a les 19.45 hores i les retencions s’han fet notar també al Principat.

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat sis dotacions fins al lloc dels fets, i també els Bombers d'Andorra hi han enviat dues dotacions més. També s'hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter.