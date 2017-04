MoraBanc i Estudiantes es troben pensant en els play-off

El BC MoraBanc Andorra vol ser el de les grans ocasions. Aquesta versió la mostra quan juga a casa. Demà ho torna a fer (12.30 hores) i és amb un dels conjunts que també opta a aquesta vuitena plaça, l’última que dona dret a entrar als play-off. La victòria local permetria prendre distàncies amb un rival directe.



El triomf no només serviria per assolir aquest objectiu, sinó també permetria oblidar l’actuació a l’últim partit contra l’FC Barcelona Lassa. El MoraBanc no va estar a l’alçada al Palau Blaugrana i va marxar d’allí escaldat. A domicili l’equip de Joan Peñarroya no rutlla, però al Poliesportiu d’Andorra la situació és diametralment oposada. Es fa fort a casa i es mostra poderós. L’Estudiantes gasta els darrers cartutxos per provar de ser als play-off. Actualment els separen dues victòries, amb l’agreujant que els madrilenys sumen un partit més. «Si mirem la classificació i el moment de la temporada, a falta de set jornades per a nosaltres i vuit per a ells, tot es converteix en més definitiu. És un rival que tenim a prop, que ens treu dues victòries, i anem al seu camp on quasi ningú hi ha tret res. Té només una derrota en onze partits. Són dels més sòlids a casa, sinó els que més. Sabem de la dificultat, ja la vam tenir al partit boig de l’anada a Madrid. Això ens va mostrar els seus punts forts. Hi anem amb ganes de tornar a fer un bon partit fora com a les últimes sortides, especialment com a Màlaga», indica el tècnic de l’Estudiantes, Salva Maldonado.



L’entrenador català destaca tot el conjunt andorrà, no només les individualitats que posseeix: «A casa arriben a 90 punts i 110 de valoració de mitjana. Per això necessiten més de dos jugadors. Burjanadze està fent una molt bona temporada, els alers quan no és un és l’altre el que va sumant. Sense cap dubte, la connexió Albicy-Shermadini és molt important, però sobretot el més destacable és el seu estil de joc. A tomba oberta, amb un ritme de joc molt alt, sobretot a casa als inicis. Busquen trobar-se còmodes». Cara a cara hi haurà «dos equips que anem bé a la recuperació de pilotes. Es donen situacions similars als dos equips, però ells han estat molt sòlids a casa, han trobat aquesta confiança com a locals que els ha permès anar a la Copa del Rei i estar en una situació idíl·lica».



Un dels principals maldecaps dels del Principat serà frenar a Edwin Jackson, el jugador més valorat de la Lliga Endesa i el primer en el rànquing d’anotació, amb una mitjana de 22,9 punts per partit. Maldonado espera un matx vistós per les característiques d’uns i l’altres: «No es preveu un partit tabarra, sinó amb equips que busquen la cistella. Després veurem l’encert. Nosaltres intentarem tornar a ser sòlids a nivell defensiu com als últims partits i resolent les situacions davant que se’ns han plantejat als últims partits, on no vam estar bé a l’atac».