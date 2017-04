L’FC Andorra rep l’Hermes amb l’obligació de guanyar

Torna la Lliga per a l’FC Andorra després de l’aturada per la selecció. Es troba en el tram decisiu de la temporada, ocupant el colideratge amb la UA Horta. Avui rep a la Borda Mateu (16.00 hores) a la Fundació Privada Hermes, equip que es troba en posicions de descens. Els tricolors no poden fallar si volen seguir optant a la primera plaça, la de l’ascens directe.



El conjunt de Montgat ha patit una davallada important les últimes setmanes, que l’ha fet anar perdent posicions a mida que es completava el calendari. El cap de setmana passat, amb un triomf sobre el CF Ripollet, va aconseguir tallar una ratxa de sis derrotes consecutives. Per contra, els andorrans sumen quatre victòries consecutives, que els ha fet distanciar-se del tercer classificat, la UE Sants, a sis punts i anar de la mà al capdavant de la classificació amb l’Horta. Tot i el moment d’uns i altres, els tricolors no es refien perquè són conscients del què hi ha en joc i de la dificultat que se’ls presenta sempre per guanyar els partits. «No hem tingut cap partit fàcil fins ara i els vuit que queden no són cap excepció», assegura Marc Ferré, remarcant que per arribar a la victòria «hem de fer un partit molt seriós».

Per les circumstàncies i característiques de l’Hermes, valora que com molts equips que han passat per la Boda Mateu, «ens esperaran al darrere i jugant sortint al contraatac», i en aquesta via han preparat els entrenaments durant la setmana. Es tractarà de «tenir molta paciència i estar tranquils. Hem de ser molt pacients» i no precipitar-se per voler decidir massa aviat. «És un partit molt complicat perquè ells s’ho estan jugant tot», assegura el migcampista. L’equip només està centrat en si mateix i no pensa en què farà l’Horta o els que té per darrere: «El que ens fixem és en jugar i guanyar el nostre partit».



Els tricolors saben que es troben en el tram decisiu de la temporada. «Si no estem al 100% podem estar lluitant per un possible ascens a Tercera a despenjar-nos» i «qualsevol partit, si en els primers 20 minuts no estàs al nivell d’intensitat que el rival, perds els tres punts». Si no hi ha guspira i màxima concentració «qualsevol equip et posa les coses difícils i et pot guanyar». Uri i Pujol són baixa per lesió. Aaron, tot i tenir l’alta mèdica, tampoc entra a la convocatòria.