Notícia Un mort i dues menors ferides greus en un xoc a la N-145 La víctima és conductor andorrà que viatjava acompanyat de dues filles de 12 i 8 anys Els equips mèdics es disposen a introduir les dues nenes en els helicòpters per ser traslladades, ahir.

Un conductor andorrà va morir ahir a la tarda i quatre persones –dues d’elles menors– van resultar ferides de gravetat, en un xoc frontal ocorregut a la carretera N-145 a Valls de Valira.



El Servei Català de Trànsit va informar que els Mossos d’Esquadra van rebre a les 17.51​​hores l’avís de l’accident ocorregut al quilòmetre 3 de la N-145, on dos vehicles van xocar frontalment.



El conductor d’un dels cotxes, amb matrícula andorrana va morir i les dues filles menors que viatjaven en el mateix vehicle van resultar ferides de gravetat, i van ser traslladades a l’Hospital Arnau Vilanova de Lleida i al Parc Taulí de Sabadell en helicòpter.



A l’altre cotxe implicat, amb matrícula espanyola, viatjaven dues persones que també van resultar ferides de poca gravetat.



Arran de l’accident es va tallar la N-145 en els dos sentits de la marxa i finalment el trànsit va quedar restablert a les 19.45 hores. Les retencions es van notar també al Principat.



Els Bombers de la Generalitat van desplaçar sis dotacions fins al lloc dels fets, i també els Bombers d’Andorra hi van enviar dues dotacions més. També s’hi van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i un helicòpter.



Segons ha pogut saber aquest rotatiu de fonts policials, el conductor d’un vehicle tot terreny que es dirigia a Andorra es va dormir al volant –segons apuntaven ahir les primeres hipòtesis– i el vehicle va acabar envaint el carril contrari en un tram de línia contínua. Un primer cotxe que circulava en direcció a la Seu d’Urgell va poder esquivar el jeep, maniobra que no va poder fer el conductor del Fiat Panda, que es va veure sorprès sense poder reaccionar.



La víctima és un empresari de Sant Julià de Lòria, que anava acompanyat de dues filles, de 12 i 8 anys. Segons les mateixes fonts, la nena més gran va ser traslladada en helicòpter a Sabadell en estat molt crític.



Els dos ocupants del vehicle 4x4, un home i una dona que venien de Vic, van resultar ferits de poca gravetat i van ser traslladats en ambulància a l’hospital de la Seu d’Urgell.



La carretera que uneix Andorras i la Seu d’Urgell ha estat escenari d’accidents molt greus. De fet, i per evitar imprudències, tota la via està senyalitzada amb línia contínua per evitar els avançaments que tants sinistres van provocar quan hi havia trams on es podia avançar a un altre vehicle.