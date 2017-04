L’escola francesa continua oberta a una alternativa que no arribarà

Només una decisió d’última hora podria desconvocar la vaga de les escoles de maternal i de primària del sistema d’ensenyament francès. Els convocants, els sindicats dels docents francesos, esperen «una última proposta per desbloquejar i no fer vaga» però des de la delegació d’ensenyament francès a Andorra ja s’ha advertit que «la negociació està tancada». «No hi haurà negociacions de darrera hora», va afirmar ahir el delegat de l’ensenyament francès, Michel Maginot.



La reivindicació dels docents no és nova. Un dels portaveus sindicals, Christophe Noguer, director de l’Escola Francesa de Ciutat de Valls, va comentar ahir que ja fa anys que es fan les peticions: «Demanem sis places de mestres. El curs passat ja en volíem quatre, però com que no es van cobrir, ara en demanem dos més ja que el curs que ve es preveu que el sistema francès augmenti en 50 alumnes». Actualment hi ha 2.200 estudiants inscrits, retornant a xifres de fa una dècada. Durant uns anys es van perdre estudiants, assolint el punt més baix l’any 2012, amb 1.950 escolars.



La resposta del Ministeri d’Educació francès ha estat que, ara per ara, no es preveu cap augment de places. El que proposa –i farà– és enviar, després de Setmana Santa, un inspector general per a que avaluï el funcionament del sistema i en faci un informe que s’enviarà al Ministeri. «Entenen la demanda, però primer la inspecció», va insistir Maginot. Davant d’aquesta resposta, els docents han exigit «garanties» i «confiança» i han suggerit que «s’assignin dues places provisionals per al curs 2017-2018, i quan tinguin l’informe que decideixin», va aclarir Noguer. «Però no ens han dit res, i no tenim esperança», va afegir.

Ampli seguiment, menys a Ordino / «No volem vaga», va reiterar Noguer, «tan debò la poguéssim desconvocar dilluns». Com que l’aturada sembla inevitable, els mestres ja s’han posicionat en si la seguiran o no: entre un 70% i un 80% s’hi sumen. Al sistema francès hi ha 100 classes, per tant, 100 mestres, 134 si també es compten col·laboradors i altres.



La vaga afecta tots els centres escolars menys un, el d’Ordino, on només un docent farà vaga i, per tant, hi haurà classes amb normalitat. Quant a la resta d’escoles, el personal està treballant per aportar serveis mínims de permanència. «No som insensibles, volem obrir els centres, però ja hem estès molt la mà», va argumentar Noguer. Per no deixar totes les famílies a l’estacada, s’intentarà que hi hagi personal per atendre la canalla per a la qual no s’hagi trobat una alternativa per al dia 4. Tant Maginot com Noguer van coincidir en què la prioritat és «la seguretat» i, per tant, si dimarts van a les escoles més infants del que es poden atendre, s’hauran de tancar els centres.



«Hem preguntat als pares quina previsió tenen ja que alguns no tindran una altra solució que portar-los a l’escola, però els hem d’acollir amb responsabilitat», va precisar Noguer. El delegat va explicar que dilluns acabaran d’organitzar la jornada, quin personal podrà estar present –n’hi ha que tot i fer vaga aniran a l’escola per atendre l’alumnat– i, a més, va exposar que està en contacte amb el Ministeri d’Educació, Ensenyament Superior i Recerca per coordinar-se ja que els poden donar un cop de mà amb la vigilància a les escoles.

Altres peticions / De les quatre demandes fetes pel col·lectiu de mestres, tres han estat acceptades. Una és la de les inspeccions educatives als docents, que fa tres anys que no es realitzen i que és un benefici per a la seva carrera i per la qualitat educativa. Entre abril i maig es reprendran les inspeccions.



Una altra és augmentar la partida pressupostària per al material, que s’ha augmentat en 3.000 euros (de 39.000 euros a 42.000 euros). Maginot va admetre que no és molt, però que per al Ministeri no és fàcil trobar més diners. Finalment, els docents demanen una revisió del seu estatut, que és una mica diferent als mestres que treballen a França.