Recollida de signatures en contra de la ubicació de l’heliport

Un grup de veïns d’Escaldes-Engordany ha iniciat una campanya per recollir signatures en contra de la construcció de l’heliport. El veïns no volen que la infraestructura es faci «davant de la central hidroèlectrica de FEDA», ja que les «rutes d’aterrada i d’enlairament sobrevolaran de forma perillosa –i a baixa altitud– les zones residencials de major densitat de població del país, amb els conseqüents riscos i molèsties».



En aquest sentit, els impulsors destaquen que l’«extrema» proximitat que tindrà l’heliport amb «la central i la canonada que baixa del llac d’Engolasters representa un risc molt gran, i que en cas d’accident, podria deixar durant dies o setmanes a tota Andorra a les fosques o sense subministrament elèctric». A més, des del grup es matisa que el Principat ja ha presenciat dos accidents d’helicòpter força importants, i que precisament, aquest és un transport que quan té algun topada, és «espectacular» i provoca repercussions notables.

Acústica i medi ambient / D’altra banda, els impulsors asseguren que la ubicació que s’ha escollit finalment per a l’heliport nacional «perjudicarà encara més l’entorn natural i la salut de moltes persones, a causa sobretot de l’increment de la pol·lució acústica i de la pol·lució de l’aire, tant al voltant de l’heliport com en les zones de sobrevol».



Així mateix, els veïns consideren que amb els vols «s’emplenarà de soroll tota la vall d’Andorra la Vella i Escaldes (la zona més turística del país) per culpa de l’efecte de caixa de ressonància a les nostres muntanyes».

Acció reacció / El grup de veïns fa temps que s’havia plantejat tirar endavant la recollida de firmes, «però en vista de la pressa del Govern» i de les darreres notícies publicades sobre l’evolució del projecte, finalment han decidit iniciar la campanya. En aquest sentit, els impulsors especifiquen que ja han recollit un nombre considerable de firmes i que no hi ha un límit, «el propòsit és recollir el màxim de signatures possibles». Un cop es tinguin les signatures que es considerin adients, els veïns de la iniciativa es posaran en contacte «amb les institucions que escaigui» i els facilitaran les signatures i el neguit que hagin pogut recollir de la població.

No s’ha parlat amb els veïns / El grup d’impulsors assegura que des del Comú d’Escaldes no s’ha contactat amb els veïns que es veuran més afectats per la construcció de l’heliport. A més, matisen que van anar «a parlar» amb la corporació i que des d’aquesta se’ls va contestar que no «sabien res del tema i que es tracta d’una competència d’Encamp», ja que els terrenys on s’ubicarà l’heliport els ha cedit la parròquia encampadana.

El projecte està en marxa / Malgrat que la campanya de signatures s’hi oposi, el projecte de l’heliport ja té una data prevista d’obertura. I és que segons va detallar el ministre Torres durant la setmana passada, s’espera que a finals de l’any 2018 o principis del 2019 les instal·lacions ja puguin començar a operar amb els primers vols.