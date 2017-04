Sembla que la història es repeteix, i és que no fa tant (l’any passat), els veïns del Principat, en concret, els de la capital, es van alçar per tombar la construcció de l’heliport.



A finals de l’any 2015, es va dir que les instal·lacions aèries s’ubicarien a la Comella, i un grup de veïns –i la mateixa corporació d’Andorra la Vella– es van posicionar en contra d’aquesta ubicació. Finalment, els indignats van aconseguir que s’estudiés una altra localització i que la pilota es llancés fora dels terrenys de la capital. Tot i que la versió oficial és que es van poder trobar uns altres terrenys (els de FEDA) que reunien més condicions per ubicar-hi l’heliport.



Malgrat aquests fets, els neguits per l’heliport vénen de molt més lluny. I és que l’any 2012 es va conformar un rebombori força important perquè es volia realitzar el projecte aeri al Roc del Patapou. Els veïns i ciutadans de la zona van fer una campanya en contra i van realitzar diferents pancartes amb el missatge: «No a l’heliport al Patapou». Aquests textos van omplir els espais de la zona afectada i alguns carrers del Principat.



Després de recollir firmes i copsar el malestar dels veïns, el Govern va anunciar que aturava la construcció de l’heliport al Patapou perquè un informe encarregat per l’Executiu va constatar que hi havia «dificultats tècniques per implantar el vol instrumental» en aquella zona.



I ara, cinc anys després d’aquest rebombori, sorgeix una nova campanya en contra de la ubicació de l’heliport per temes de perillositat, medi ambient i acústica. Doncs sembla que novament el Govern haurà de bregar amb el neguit dels veïns, malgrat que el projecte ja està en marxa i que les esperances és que a finals de l’any 2018 o principis del 2019 les noves instal·lacions aèries puguin acollir els primers vols d’helicòpters.

Les obres es preveuen iniciar al llarg d’aquest mateix any i es dividiran en tres fases: el projecte d’estudis complementaris als actuals, el projecte d’urbanització i les obres de construcció de l’heliport en si.