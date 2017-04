Els joves del Principat no es volen embrutar les mans

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir ahir la setena edició del Fòrum Estudiants + Empresa, organitzat pel Departament de Joventut i Voluntariat del Govern. L’objectiu d’aquest Fòrum és posar en contacte el sector professional del Principat, tant privat com públic, amb els estudiants del país per tal de donar-los a conèixer les diferents sortides laborals a les que poden accedir actualment a Andorra.



En aquest sentit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va destacar que la iniciativa té cada cop una major acollida, i és que l’any passat «vam comptar amb una trentena de persones que van participar en el fòrum, i aquest any en contem amb 44. És un salt de qualitat».



Tot i això, la ministra va remarcar que en el cas de les feines «més manuals, com de lampisteria o calefacció, els treballadors del sector comenten que els manca el relleu generacional i que han volgut formar part del fòrum precisament per veure si poden atreure a més joves que vulguin dedicar-se a aquestes feines més tradicionals. I és que hi ha una demanda en aquest sector però no hi ha joves que s’hi vulguin dedicar».



Segons la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, un dels estands del fòrum que va causar més expectació va ser el de l’administració pública. I és que per primera vegada, es va decidir incloure aquest sector i fer-lo visible en el fòrum. A més, Descarrega també va remarcar que l’administració pública «és l’empresa més important avui dia al país, doncs hi ha 2.500 persones que hi treballen».



En l’estand, hi van estar representats els cossos especials dels Banders, de Policia, de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament; de Duana, i del Centre Penitenciari. En aquest sentit, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va remarcar que l’espai de l’administració en el fòrum va ser una bona «oportunitat perquè els joves puguin demanar informació sobre els cossos, perquè malgrat que són unes professions que sempre tenen una rellevància pública i que els mitjans de comunicació en fan ressò, la varietat de llocs de treball que un pot ocupar en els tres cossos és molt àmplia, i el fòrum és una bona ocasió perquè els representats puguin explicar als estudiants que fan exactament en cada cos i que es pot esperar d’ells [dels joves] si volen exercir aquestes professions».



Noves places / En relació a les 31 places que es convocaran properament per al Cos de Policia (bacants i de nova creació), Espot va detallar que l’Executiu preveu obrir-les al llarg de la setmana que ve o, «com a màxim, de la següent».



A banda, també s’obriran cinc convocatòries per a agents penitenciaris, malgrat que això serà «un cop s’aprovi la llei», va matisar el ministre. A més, va puntualitzar que per convocar aquestes noves places, segurament es tindrà en consideració que una part vagi dirigida especificament a dones, «perquè actualment hi ha prop d’una mitja dotzena d’agents penitenciaris de sexe femení. I a vegades, quan veiem que estem més tensionats [sic] és quan cal fer els calendaris pel mòdul de dones, perquè és evident que les preses han de ser ateses per dones».



En aquest sentit, Espot va remarcar que el nombre d’agents penitenciaries és més baix «i això a vegades dificulta fer els plans logístics, per aquest motiu, crec que com a mínim haurem de contemplar una mesura d’aquestes característiques».