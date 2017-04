Assandca farà una campanya sobre la detecció precoç

L’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) engegarà aviat una campanya per conscienciar la ciutadania sobre la importància de la detecció precoç del càncer de mama, i ho farà amb l’ajuda de la recaptació de l’espectacle Mamapop, segons informa l’ANA.



Aquesta iniciativa es va anunciar ahir durant l’acte d’entrega d’un xec de 5.000 euros per part de Mamapop a Assandca, que els invertirà en l’edició d’uns tríptics amb imatges sobre possibles símptomes de la malaltia. El president de l’associació, Josep Saravia, va destacar que Assandca també destinarà part del donatiu al programa de transport que trasllada els malalts de càncer a Espanya per rebre el tractament, i es treballa per poder fer desplaçaments també a França.

Espectacle Mamapop / L’espectacle Mamapop va tenir lloc a Andorra l’11 de març i va superar les expectatives de l’organització, ja que segons va explicar el seu director, Manel Simon, va haver-hi alguns handicaps, però tot i això hi van assistir més de 800 persones, i els vídeos promocionals –en què es van implicar un gran nombre de personalitats polítiques i socials del país– van rebre 90.000 visites. Des de l’organització estan convençuts que hi haurà una segona edició que tindrà una acollida major, tot i això, encara no han volgut avançar la temàtica entorn a la qual girarà.