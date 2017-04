Notícia El Palau de la Música programa quatre concerts de l’ONCA el 2018 És la 14a edició del cicle de l’orquestra en el prestigiós auditori barceloní Un concert de la Jonca i l’ONCA. Autor/a: TONY LARA

La temporada 2017-2018 del Palau de la Música Catalana inclou la 14a edició del cicle ONCA al Palau, que constarà de quatre concerts que tindran lloc a la sala Petit Palau.



El primer recital, titulat Integral Simfonies Mendelsshon II, el dirigirà Gerard Claret i es durà a terme el 18 de gener del 2018. El programa del concert s’ha iniciat aquest any amb les simfonies número 1, 3, 5 i 9, i l’ONCA té com a objectiu continuar oferint, en edicions posteriors del cicle, la integral de les simfonies per a corda de l’autor de cambra per excel·lència. En aquesta ocasió se n’oferiran entre tres i quatre de noves.



En el segon concert, que es farà el 22 de febrer, l’ONCA comptarà amb el solista de clarinet i director convidat Joan Enric Lluna, en un concert anomenat ONCA i Joan Enric Lluna. Conjuntament, interpretaran les Variacions sobre un tema de Danzi d’Spohr, la Serenata de Bruch i les obres d’Albert Guinovart Fantasía sobre Goyescas i Serenata Amadeus, una peça encarregada pel Palau de la Música Catalana per commemorar la residència musical de Guinovart durant el 2018.



La tercera cita del cicle, el 22 de març, serà en format ONCA Bàsic, amb el programa Cordes a l’aire, que es va estrenar al cicle bàsic del 2015 i que es va presentar al Concert Jardins de Casa de la Vall el 2016. L’actuació serà a càrrec d’Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach i un quartet de corda de l’ONCA format per Pere Bardagí i Sergi Claret (violins), Joan Fèlix (viola) i Sylvie Reverdy (violoncel).



El cicle clourà amb l’ONCA i Abel Tomàs, que per segon any consecutiu serà el concertino director convidat per estrenar, en aquesta ocasió, Les set últimes paraules de Jesucrist a la Creu de Haydn. L’actuació serà el 12 d’abril, informa l’ANA.